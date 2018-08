Dyspepsja czyli przewlekła niestrawność. Jak sobie z nią poradzić?

Według sprawozdania z obrad Amerykańskiego Kongresu Digestive Disease Week w Chicago w 2011 roku, dyspepsja - przewlekła niestrawność - dotyczy aż 20-30 proc. obywateli krajów rozwiniętych (za: Bartnik, 2011). Definiuje się ją jako ból lub dyskomfort w podbrzuszu – a dyskomfortem tym są najczęściej szybkie poposiłkowe uczucie pełności i wczesne uczucie sytości oraz pieczenie w nadbrzuszu.

Według określających zasady diagnostyki kryteriów rzymskich III, choć jeden z tych objawów musi wystąpić, by móc stwierdzić dyspepsję. Z pożądanych kryteriów specjaliści wyeliminowali za to powszechną zgagę (za: Piątek-Guziewicz i in., 2014).

Dyspepsja czynnościowa u dzieci

Podobnie kryteria te wyglądają u dzieci: niestrawność czynnościowa – czyli bez określonego konkretnego czynnika wywołującego to schorzenie - to przede wszystkim bóle brzucha i problemy z jedzeniem (za: Iwańczak, Iwańczak; 2000).

W przypadku dzieci objawy te muszą występować co najmniej od dwunastu tygodni – lecz nie więcej w czasie poprzedzających je dwunastu miesięcy (za: Iwańczak, 2002). O ile więc lekka zgaga dopada czasem każdego z nas, o tyle dla niektórych, bez względu na wiek, niestrawność staje się poważnym problemem utrudniającym funkcjonowanie.

Skąd się bierze przewlekła niestrawność?

Według naukowców, dyspepsja nie zawsze spowodowana jest konkretną przyczyną. U kilkunastu procent chorych diagnozuje się co prawda wrzód trawienny lub nadżerkowe zapalenie przełyku ale aż 60 proc. chorych cierpi na dyspepsję czynnościową – trudno znaleźć u nich jedną przyczynę (za: Bartnik, 2011).

Specjaliści wskazują różne mechanizmy, które mogą doprowadzić do rozwoju niestrawności: zwolnione opróżnianie żołądka czy niewłaściwa akomodacja spożywanej treści pokarmowej. Chorzy na niestrawność czynnościową aż osiem razy częściej cierpią także na zaburzenia wypróżniania. Chorym na dyspepsję często towarzyszą wzdęcia i odbijanie się (za: Słomka, Małecka-Panas, 2011).

Krępujące dolegliwości i brak łaknienia potrafią skutecznie utrudnić życie pacjenta. Choć jednak kliniczny obraz choroby jest znany, wciąż nie do końca wiadomo skąd bierze się taka przewlekła niestrawność. Z pewnością należy jednak uwzględnić rolę psychiki. Stres i uraz psychiczny mogą przyczynić się do rozwoju dyspepsji: badania polskich naukowców wskazują na fakt, że na niestrawność czynnościową cierpią przede wszystkim osoby neurotyczne i wrażliwe (za: Grzyb i in., 2007).

Pacjenci często borykają się z bezsennością, poczuciem winy i podatnością na emocje (za: Grzyb, Wrzesińska, Kocur; 2011). Biorąc pod uwagę to, jak spora część społeczeństwa żyje obecnie w stresie, liczba chorych na niestrawność czynnościową również będzie wzrastać: we Włoszech to obecnie aż 11 proc. społeczeństwa, co pociąga za sobą ogromne koszty leczenia w państwowej służbie zdrowia (za: Bartnik, 2011).

Zioła – dobry sposób na przewlekłą niestrawność?

Terapia niestrawności czynnościowej zależy od nasilenia jej objawów. Niekiedy potrzebne są mocniejsze leki zalecone przez lekarza gastrologa; w niektórych przypadkach pacjenci radzą sobie przede wszystkim przy pomocy środków ziołowych. Zioła już od średniowiecza znane były jako remedium na kłopoty z układem pokarmowym (za: Kania, Baraniak, Grys; 2014).

Znane są także mieszanki ziół chińskich, zawierające między innymi lukrecję czy miętę pieprzową, które od lat pomagają chorym uporać się z objawami (za: Bartnik i in., 2009). Mięta pieprzowa łagodzi wzdęcia i ból brzucha; stała się dzięki temu popularnym składnikiem środków na niestrawność. Inne pomocne środki ziołowe to gorzki ubiorek, rumianek, olejek miętowy, kminek, melisa, zioła glistnika, korzeń dzięglu czy owoc ostu. Środki te od dawna wykorzystywane były w medycynie Dalekiego Wschodu; najprawdopodobniej ze względu na możliwość łagodzenia nieprzyjemnych skutków motoryki żołądka.

Psychoterapia, a łagodzenie objawów niestrawności czynnościowej

Warto zwrócić uwagę na fakt, że zioła łagodzą także dyskomfort psychiczny, który często idzie w parze z dyspepsją. Kojąco na psychikę wpływają wspomniane już melisa i rumianek, a także lawenda, dziurawiec, żeń-szeń czy ogórecznik lekarski (za: Szafrański, 2014). Warto uzupełnić je także akupunkturą, jogą, muzykoterapią czy psychoterapią relaksacyjną.

Psychoterapia ma duże znaczenie, jeśli chodzi o łagodzenie objawów niestrawności czynnościowej: szczególnie tyczy się to psychoterapii poznawczo-behawioralnej, podczas której pacjent uczy się metod efektywnej walki ze stresem. W przypadku psychoterapii dynamicznej i relaksacyjnej, działanie nie jest udowodnione naukowo (za: Bartnik i in., 2009), jednak klinicyści mimo to często polecają tę metody w przypadku wyjątkowo zestresowanych pacjentów. Tak czy inaczej, w przypadku problemów ze zdiagnozowaniem przyczyn częstej niestrawności, warto przyjrzeć się psychice – często to właśnie w niej tkwi zasadniczy problem.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

