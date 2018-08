Dziary. Wystawa Maurycego Gomulickiego. Nietypowe zdjęcia w Zachęcie [ZDJĘCIA]

Przez kilka lat, od 2007 roku Maurycy Gomulicki, odwiedzając bazary ze starzyzną, parki i inne miejsca na obrzeżach miast, wykonał kilka tysięcy zdjęć. I z nich starannie wybrano materiały, które możemy oglądać w Zachęcie. W zdjęciach artysta zawarł zanikający fenomen - często prymitywną, ale szczerą „ikonografię” wyobrażeń egzotyki, raju, przyjemności, tęsknot przejawianych w brutalnych warunkach (więzienie, wojsko, hufce pracy, domy poprawcze).

Dziary. Maurycy Gomulicki, Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki, pl. Małachowskiego 3, 21.08-28 października 2018 r., wtorek - niedziela godz. 12 - 20, czwartek - wstęp wolny

Jeśli dziś tatuaż funkcjonuje jako sztuka, to może warto przypomnieć jego korzenie. To, że powstał z fundamentalnej potrzeby manifestowania spraw naj¬ważniejszych, że to jest primal scream. Nie byłoby współczesnego tatuażu, gdyby nie żołnierze Legii Cudzoziemskiej, marynarze i kryminaliści. Wierzę, że ta wystawa ma głębszy sens i zadziała.

Maurycy Gomulicki