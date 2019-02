Dzieci czekają na armię dobrych serc. Zagraj w 2 THE LIGHT i zostań bohaterem

- W 2 THE LIGHT zagrano już blisko 25 000 razy. Wspólnymi siłami zebraliśmy do tej pory ponad 150 tysięcy złotych. Najważniejsze jest jednak to, że za każdą z tych liczb stoi dobre ludzkie serce, czyjaś wrażliwość i chęć niesienia pomocy – mówi Elżbieta Solewska, menedżer Komunikacji Marketingowej i PR firmy WIŚNIOWSKI, inicjatorka akcji „Zostań bohaterem! Zamień granie w pomaganie”.

Wszystkie pieniądze, które zostaną zebrane podczas gry w 2 THE LIGHT, trafią do trzech instytucji - krakowskiej Fundacji Schola Cordis Wspierania Kardiochirurgii Dziecięcej, Fundacji Wspieramy Rozwój CZD w Warszawie i Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą oddział w Gdańsku.

Gra to tylko punkt wyjścia do czynienia dobra. - Pomocy nie rozumiemy tylko jako przekazywania środków finansowych – wyjaśnia Elżbieta Solewska. - Największym wsparciem dla małych bohaterów, którzy co dzień staczają walkę ze strasznymi chorobami, jest to, że każdy z nas zrozumie ich trud – dodaje.

Bój o zdrowie i życie

Skąd pomysł, by do walki o zdrowie i życie małych pacjentów włączyć grę komputerową?

- W dzisiejszych czasach jest to jedno z bardziej nośnych narzędzi komunikacji. Zależało nam na tym, aby wykorzystać je do pomocy najmłodszym. W ten sposób, dzięki stosunkowo prostej grze zręcznościowej, powstaje obraz sytuacji w jakiej codziennie znajdują się pacjenci placówek walczących z chorobami kardiologicznymi, onkologicznymi i mukowiscydozą – mówi Elżbieta Solewska.

Gra 2 THE LIGHT dostępna jest w formie gry przeglądarkowej na desktopie oraz jako aplikacja na urządzeniach mobilnych.

Jak uratować przyjaciela?

Jak pomóc dzieciom, jak zostać bohaterem, jak zasilić niezwykłe konto? Na wszystkie te pytania jest jedna odpowiedź - wystarczy podjąć wyzwanie na 2thelight.pl.

Wcielając się w rolę głównego bohatera, otrzymamy informację, że nasz przyjaciel pilnie potrzebuje pomocy. Musimy się śpieszyć, by na czas dostarczyć tajemniczą przesyłkę. Tak rozpoczyna się nasza wirtualna wyprawa przez całą Polskę - z Krakowa, przez Warszawę do Gdańska.

Po drodze zbieramy złote monety, napotykamy dziwne postaci i omijamy przeszkody. W trakcie naszej wyprawy dostajemy również tajemnicze SMS-y. Nie wiemy jednak kim jest osoba, która nam je przysyła ani w jakim celu to robi. Nie wiemy też jaki jest jej udział w tej wyprawie.

Gdy jednak dotrwamy do końca, pieniądze popłyną do małych pacjentów.

- Wirtualne złote monety, które gracze zdobywają w grze 2 THE LIGHT zamieniamy na realne wsparcie dla podopiecznych wybranych Fundacji. Cała zebrana kwota wesprze dzieci w ich walce z chorobami onkologicznymi, kardiologicznymi oraz z mukowiscydozą – zaznacza inicjatorka akcji „Zostań bohaterem! Zamień granie w pomaganie”. W ten sposób firma WIŚNIOWSKI razem z wybranymi partnerami handlowymi przeznaczy na ten cel 300 000 złotych!

Zmieniamy świat na lepsze

— Mamy kolejny – i to chyba ostateczny – dowód na to, że nawet robiąc coś przyjemnego i niewymagającego, można pomóc w zmienianiu tego świata na lepsze – tak o akcji „2 THE LIGHT” mówi Tomasz Karolak.

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów teatralnych, telewizyjnych i filmowych, założyciel i dyrektor artystyczny Teatru IMKA, nie tylko włączył się do tej pięknej akcji, ale został również jej ambasadorem. Wyjaśnił też, że w świecie aktorskim, gdzie takie akcje zdarzają się bardzo często, „zazwyczaj pomaga się grając na scenie”.

- W przypadku akcji „Zostań bohaterem! Zamień granie w pomaganie” również mogę pomóc grając, ale tym razem wystarczy mi do tego smartfon albo komputer i wolna chwila. Gdy pomaganie jest proste, staje się dla ludzi czymś oczywistym, nieoderwanym od rzeczywistości. To jest największa siła tej akcji – podkreśla Tomasz Karolak.

Kaluch też gra

- Nigdy wcześniej nie słyszałem o podobnej akcji w Polsce. Gdy więc tylko dowiedziałem się, że granie może być sposobem na pomoc dzieciom, pomyślałem, że czeka mnie coś naprawdę ciekawego – zaznacza z kolei Kamil Kaliński, jeden z najbardziej popularnych YouTuberów w świecie gamingowym.

Kaluch, bo pod takim mianem bardziej jest znany, nim grę polecił, oczywiście sam w nią zagrał. Na odzew jego fanów nie trzeba było czekać. To m.in. dzięki temu na konto chorych dzieci wartkim strumieniem zaczęły płynąć wirtualne monety.

Kaluch nie ukrywa też, że do akcji podchodzi bardzo osobiście. - Znam kilku widzów mojego kanału, którzy walczą z chorobami. Cieszę się, że poza codzienną dawką rozrywki w postaci filmów, które publikuję na kanale, mogę zrobić coś więcej – zamienić granie w pomaganie. Świetnie, że młode pokolenie dostaje szansę, by nauczyć się bezinteresownego pomagania w chyba najprostszy sposób: w praktyce - mówi.

Intrygująca muzyka

Niezwykła jest też muzyka, która towarzyszy graczom w wirtualnej podróży z Krakowa do Gdańska. Roztacza aurę tajemniczości, buduje napięcie, ale także tworzy retroklimat platformówki.

Serce włożył w nią Rafał Błażejewski, artysta, muzyk, kompozytor, sound designer i producent muzyczny. Był też członkiem formacji OMNI, która w latach 80. XX w. współtworzyła polską scenę muzyki elektronicznej. Najbardziej znanym utworem zespołu była wówczas czołówka edukacyjnego programu telewizyjnego dla dzieci „Przybysze z Matplanety”, a także kompozycje dla kultowej „Sondy”.

Czynienie dobra

Gra to tylko punkt wyjścia do czynienia jeszcze większego dobra. WIŚNIOWSKI daje nam narzędzie do pomagania i zachęca, aby nie poprzestawać tylko na tej jednej akcji. Dlaczego np. nie zebrać drugie tyle?

- Stąd decyzja o stworzeniu dedykowanej zbiórki na pomagamy.im. To oczywiście dobrowolna forma wsparcia i niezależna od samej gry – wyjaśnia Elżbieta Solewska. Każda złotówka się liczy. Zbiórkę odnaleźć można na stronie: https://pomagamy.im/zamiengraniewpomaganie.

I wspomnieć wypada, że to nie pierwsza taka akcja firmy WIŚNIOWSKI. Nie tak dawno, dzięki akcji „Razem ratujmy małe serduszka”, zakupiono aparaturę wspierającą lekarzy w leczeniu dzieci na oddziale Kardiochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu. A to przecież tylko wierzchołek filantropijnej działalności firmy.

Pokonać chorobę

Co jest w tajemniczej przesyłce? Kim są przeciwnicy? Jakie kłopoty ma przyjaciel? Dlaczego tak ważne jest dotarcie do niego na czas? Na wszystkie te pytania odpowiedź znajdą tylko ci, którzy dotrwają do końca gry 2 THE LIGHT. Akcja „Zostań bohaterem! Zamień granie w pomaganie” zakończy się 18 marca.

- Fabuła gry szybko przenosi gracza w realny świat, taki, w którym codziennie tysiące dzieci podejmuje walkę o zdrowie i życie – zaznacza Elżbieta Solewska. Gracz, który dotrwa do końca, czyli pokona trzy poziomy gry 2 THE LIGHT, staje się bohaterem - nie wirtualnym, a prawdziwym!

Tylko w ten prosty sposób wielka armia dobrych serc może wesprzeć armię małych bohaterów! Im więcej nas będzie, tym lepiej. Grajmy więc na 2thelight.pl. Do końca!