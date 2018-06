Dziecięcy Szpital Kliniczny – inwestycja za ponad 500 milionów złotych – jest w finansowym kryzysie. Jego zadłużenie wpływa też na inne placówki lecznicze zarządzane przez Warszawski Uniwersytet Medyczny – przy Banacha i Lindleya. Dalsza część artykułu poniżej.

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny został otwarty w 2015 r. Budowa szpitala pochłonęła ponad pół miliarda złotych. Jak się okazuje, lecznica przy Żwirki i Wigury jest mocno zadłużona, bo na kwotę ponad 400 milionów złotych. Władze WUM, który zarządza szpitalem, zleciły zewnętrzny audyt, a w maju 2018 r. Senat uczelni podjął decyzję o połączeniu trzech szpitali: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny (ul. Banacha), Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus (ul. Lindleya) i właśnie Dziecięcego Szpitala Klinicznego. Co istotne, zadłużenie wykazują wszystkie trzy placówki – właśnie dlatego władze WUM postanowiły dokonać ich reorganizacji.W efekcie od początku przyszłego roku wymienione placówki mają tworzyć Uniwersyteckie Centrum Kliniczne z siedzibą przy Banacha. Obiekty przy Żwirki i Wigury i Lindleya będą miały charakter filii. Całą sytuację skomentowała jedna z lekarek pracujących w szpitalu przy Lindleya. – Dlaczego mamy być łączeni z finansowymi trupami. Niech łączą tylko tamte dwa, a nam dadzą spokój. Chcę, żeby na stare lata i mnie miał kto leczyć i gdzie. Walczymy o przetrwanie 117-letniej tradycji szpitala w tym miejscu – stwierdziła lekarka w rozmowie z metrowarszawa.gazeta.pl.Związkowcy z warszawskich szpitali są pewni, że w najbliższych miesiącach dojdzie do zwolnień – pracę może stracić nawet 600 osób. O takiej możliwości wspominają zresztą same władze WUM. W tym tygodniu przewidziano spotkanie z związkowców z rektoratem uczelni. Na razie informacje co do przyszłości placówek leczniczych są mgliste, choć niestety co do faktu fatalnej sytuacji finansowej szpitali zgodni są zarówno audytorzy, zarządzający, jak i pracownicy.