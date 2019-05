Dzięki CPK przyspieszą pociągi? Szybciej z Warszawy do Radomia, Koszalina i Lublina

Znacząco skrócić ma się podróż z Warszawy do Radomia. Pociągi pojadą szprychą nr 6 dwa razy szybciej niż obecnie. Powrócą też połączenia regionalne. W trzy kwadranse dojedziemy do Płocka (obecnie 2 godziny 32 minuty). Bezpośrednio dojedziemy także do Stalowej Woli (dziś 5:48, docelowo 2 godziny). O połowę skróci się również podróż do Bydgoszczy. Szczegółowe dane w galerii.

