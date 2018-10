Dzięki zaangażowaniu milionów Polaków T-Mobile przekazał pieniądze na rehabilitację dzieci

Po raz szósty, dzięki T-Mobile Polska, ponad milion Polaków zaangażowało się w akcję społeczną T-Mobile Pomoc Mierzona Kilometrami. To inicjatywa, która dzięki mechanizmowi opartemu o system wzajemnych korzyści, znacząco wpłynęła na model zachowań społecznych, a tym samym zmieniła sposób myślenia o akcjach charytatywnych, podejmowanych przez firmy. Zdecydował o tym fakt, że T-Mobile Pomoc Mierzona Kilometrami była innowacyjną platformą, na której społeczność, korzystając z technologii, mogła realizować potrzebę pomagania innym.

Społeczność

T-Mobile Pomoc Mierzona Kilometrami w 2018 roku to ponad milion aktywnych użytkowników aplikacji Endomondo, 150 000 fanów na Facebook’u oraz 9 000 osób obserwujących Instagram akcji. Ale to także blisko 400 filmów, 1200 zdjęć oraz 27 000 postów z #pomocmierzonakilometrami, które najlepiej ilustrują zaangażowanie społeczności. Jej częścią są również pracownicy operatora, którzy od sześciu lat angażują się w akcję oraz grono Ambasadorów - Robert Korzeniowski, Rafał Wilk, Maja Włoszczowska, Zbigniew Bródka, Aleksandra Goss, Monika Pyrek i Adrianna Palka, Monika Kuszyńska, Joanna Jabłczyńska, Anna Dec, Beata Sadowska i Iwona Cichosz.

Technologia

T-Mobile Pomoc Mierzona Kilometrami to również technologia. Mechanizm zbierania oraz zliczania kilometrów opiera się o rywalizację Pomoc Mierzona Kilometrami w aplikacji Endomondo, do której dołączają użytkownicy. Dzisiaj jest ich ponad milion, a to oznacza, że w akcję włączył się co szósty użytkownik aplikacji (dane dla Polski). To dwukrotnie więcej niż w 2013 roku, kiedy ruszała pierwsza edycja T-Mobile Pomoc Mierzona Kilometrami. Sukcesywnie zwiększała się również liczba pokonanych kilometrów - od 40 000 000 w 2013 roku do 150 000 000 w 2018 roku. Przez sześć lat uczestnicy akcji pokonali łącznie 656 000 000 kilometrów.

Pomaganie

T-Mobile Pomoc Mierzona Kilometrami to przede wszystkim pomaganie. Kilometry, które gromadzą uczestnicy akcji, operator zamienia na pieniądze, które trafiają do niepełnosprawnych ruchowo dzieci, znajdujących się pod opieką Fundacji TVN „Nie jesteś sam”. Dotychczas pomoc otrzymało 1 400 dzieci. Pieniądze przekazane przez T-Mobile Polska przeznaczone zostały, m.in. na rehabilitację i zakup wózków inwalidzkich. Poza tym 1 000 000 pln przekazany został na dofinansowanie budowy Kliniki Rehabilitacji przy Instytucie Matki i Dziecka w Łodzi.

Już po raz szósty mieliśmy niebywałą przyjemność spotkania się z niezwykłymi ludźmi, którzy stworzyli jedyną w swoim rodzaju społeczność. To osoby, które każdego dnia mobilizowały siebie i innych do tego, żeby podjąć aktywność fizyczną i pomagać innym. I ta mobilizacja oraz zaangażowanie to wyróżnik naszej akcji - mówi Małgorzata Rybak-Dowżyk, Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej T-Mobile Polska. Oczywiście, w ciągu sześciu lat doczekaliśmy się licznych naśladowców naszej koncepcji. Pojawiło się wiele innych inicjatyw, które wpisując się w codzienny styl życia Polaków, służą wyższym celom. I dzisiaj, z perspektywy czasu, możemy powiedzieć, że to właśnie jest nasz największy sukces. Udało nam się sprawić, że pomaganie stało się stylem życia. A możliwe było to tylko dlatego, że stoją za nami wspaniali ludzie. I dzisiaj chcemy im podziękować, ponieważ bez nich nie byłoby T-Mobile Pomoc Mierzona Kilometrami – dodaje Małgorzata Rybak-Dowżyk.

Partnerami akcji byli: Telewizja TVN, Radio RMF FM, Onet SA oraz Endomondo.