Dzielenie społeczeństwa, niszczenie bezpieczeństwa narodowego - apel generałów w stanie spoczynku

Emerytowani generałowie wojska, policji oraz innych służb podkreślają, że najważniejsze dla bezpieczeństwa państwa jest zapewnienie ciągłości działania służb. Tymczasem w Polsce tendencja jest - jak podkreślają - całkowicie odwrotna.

"Z ogromnym niepokojem obserwujemy dzielenie społeczeństwa polskiego, niszczenie systemu bezpieczeństwa narodowego" - piszą generałowie w stanie spoczynku. Dalej, podkreślają, że "w ostatnich latach dyskredytuje się dorobek pokoleń poprzedników, którzy odbudowali, tworzyli współczesną Rzeczpospolitą Polską i zapewniali Jej bezpieczeństwo. Tworzy się głębokie podziały w społeczeństwie i instytucjach stanowiących filary bezpieczeństwa tj. siłach zbrojnych i służbach mundurowych" - podkreślają.

Jak zaznaczają emerytowani generałowie, mimo deklaracji rządzących - że na obronność i bezpieczeństwo przeznaczane są znaczące środki - tak naprawdę postępuje demontaż tegoż bezpieczeństwa.

"Instytucje bezpieczeństwa państwa są upolityczniane, doświadczonych i dobrze wyszkolonych żołnierzy i funkcjonariuszy zastępuje się często niekompetentnymi ale lojalnymi wobec partii rządzącej. Wiele środków wydawanych jest na cele, które w niczym nie poprawiają bezpieczeństwa państwa i obywateli" - piszą generałowie, podkreślając, że w ich ocenie pozycja Polski w NATO jest osłabiana, a wiarygodność we wspólnocie europejskiej roztrwaniana.

Dlatego byli dowodzący polskim wojskiem, policją i innymi służbami apelują do prezydenta Andrzeja Dudy "o zablokowanie procesu demontażu systemu bezpieczeństwa narodowego, zaprzestanie dzielenia Polaków, korzystanie z mądrości dorobku Unii Europejskiej i NATO jako gwarantów bezpieczeństwa i rozwoju Rzeczypospolitej".

Wszystkich obywateli Polski generałowie proszą o mądrość, rozwagę, rzetelną i uczciwą interpretację historii, "o patrzenie w przyszłość a nie rozdrapywanie ran i dzielenie społeczeństwa". Do emerytowanych żołnierzy i funkcjonariuszy apelują, by ci aktywnie włączali się w życie publiczne i brali udział w wyborach, bo - jak piszą generałowie: "Nikt nie ma prawa pozbawiać Was dumy z tego co zrobiliście dla Polski i Polaków. To, że dzisiaj Polska jest bezpiecznym krajem to Wasza zasługa".

Wreszcie, swój apel byli dowodzący kończą mocnym przesłaniem do żołnierzy i funkcjonariuszy pozostających wciąż na służbie. Chcą, by ci przypomnieli sobie rotę ślubowania, jakie składali oraz ponownie przeczytali konstytucję.

"Pamiętajcie, że politycy przychodzą i odchodzą a Wy pozostajecie. Wasza służba będzie oceniana, służycie Narodowi Polskiemu. Pamiętajcie – warto być przyzwoitym. Polska jest jedna!" - kwitują generałowie w stanie spoczynku.

