Dzielmy się miłością do muzyki – wygraj bilety na koncert Michaela Bublé oraz jego najnowszą płytę!

Do odważnych nagroda należy – postawcie na kreatywność! Wystarczy stworzyć kartkę walentynkową zainspirowaną ulubionym utworem artysty - rysunek, grafika, a może kolaż - technika dowolna, liczy się oryginalność i pomysły!

Swoją pracę wrzućcie w komentarzu pod postem konkursowym na profilu DM Agency na Facebooku, oraz dodajcie tytuł piosenki która Was zainspirowała!

Zwyciężą autorzy czterech najbardziej kreatywnych kartek – konkurs trwa od 13.02 do 15.02.

Najnowszy krążek “❤Love” zawiera takie utwory jak „When I Fall In Love”, „Unforgettable”, „When Your Smiling” czy „Such A Night”. I jak każdy album Michaela Bublé, poświęcony jest miłości. Jak sam artysta mówi, każda piosenka ma swoją historię – inspiracji Wam nie braknie!

Konkurs walentynkowy zaczyna się 13.02 - w tym samym dniu artysta zaczyna tournee! Na początku wystąpi w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Wielkiej Brytanii, by we wrześniu zrobić przystanek w Polsce i zagrać u nas aż dwa koncerty! Warto wziąć udział w konkursie, jeśli chcecie być częścią tego wielkiego widowiska!

Media nazywają Michaela Bublé “współczesnym Frankiem Sinatrą” a fani na całym świecie doceniają za niesamowity głos i dystans do siebie. We wrześniu w Łodzi i w Krakowie artysta zagra nie tylko największe przeboje, ale także utwory z nowej płyty, które od kilku miesięcy podbijają listy przebojów. Dajcie się ponieść wodzy fantazji i przygotujcie kartkę walentynkową, która nie tylko umili Wam oczekiwanie na wrześniowe koncerty przy dźwiękach krążka “❤Love”, ale także zaprowadzi Was do samego Michaela Bublé!

Więcej szczegółów na profilu DM Agency na Facebooku.