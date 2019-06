Dzień Dziecka, Galeria Mokotów. Wspólne tworzenie dzieł sztuki, konkursy z nagrodami i strefa LEGO [ZDJĘCIA]

**

To nie wszystkie atrakcje, które przygotowano na ten dzień! W strefie „Akademia Sztuki” dzieci i dorośli mogą rozwinąć swoją kreatywność i wiedzę, świetnie się przy tym bawiąc! Na czym polega konserwacja zabytków? Co to jest sztuka empiryczna? Animatorzy w ciekawy sposób wprowadzają gości w świat sztuki. Na wszystkich uczestników czekają różne zadania, jak rozpoznania autora dzieła lub… odegranie scenki z obrazu. Wszyscy biorący udział w wydarzeniu stworzą również własną sztukę na zasadzie hyde parku plastycznego - każde dziecko dołoży swój klocek do układanki, która pod koniec dnia stworzy niepowtarzalny obraz.