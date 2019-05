Dzień Dziecka w Galerii Młociny

Na poziomie 1 będzie można spróbować swoich sił w grach retro . Ta specjalna strefa zabaw umożliwi przetestowanie swoich umiejętności w obsłudze gier, o których młodsi nigdy nie słyszeli. Te kultowe gry z lat 80 i 90 tych działały na takim sprzęcie jak Commodore czy Atari . Będzie to ubaw przede wszystkim dla rodziców i dziadków, którzy z sentymentem zagrają w niejedną grę. Strefa dostępna będzie aż do 30 czerwca.

Na najmłodszych cyklistów czeka nieco mniej skomplikowany, ale równie atrakcyjny tor rowerowy, a także mnóstwo zabaw plastycznych, konkursów i strefa dmuchańców. Nie zabraknie klaunów i szczudlarzy, baniek mydlanych i waty cukrowej. Gościem specjalnym rowerowego miasteczka będzie Krystian Herba. To polski sportowiec specjalizujący się w trialu rowerowym. Pięciokrotny rekordzista Guinnessa w zdobywaniu, skacząc rowerem po schodach, najwyższych budynków. Jego aktualny rekord w ilości schodów pokonanych na rowerze ustanowiony w Willis Tower w Chicago to 3461 schodów. Jak to robi, będzie można zobaczyć w strefie Cyklo Trial, a sam mistrz o swoich dokonaniach i rekordach Guinnessa opowie przy okazji emisji filmów ze zdobywania budynków w Szanghaju oraz Taipei na ekranie Kina Letniego.

Podczas zabaw najmłodszych, dorośli będą mogli odpocząć na leżakach w strefie Cool, posłuchać dobrej muzyki i obejrzeć transmisje z dziecięcych zawodów i Cyklo Trial oraz filmy o tematyce rowerowej w Kinie Letnim. W strefie Zwift będzie można zapoznać się z rewolucyjną aplikacją pozwalającą miłośnikom dwóch kółek na trenowanie na najpopularniejszych trasach rowerowych naszego globu.

Niedziela 2 czerwca jest wprawdzie dniem wolnym od handlu, ale część rozrywkowa i gastronomiczna Galerii Młociny będzie żyła jak zawsze. Galeria Młociny wraz z Multikinem, przygotowały tego dnia spotkanie z bohaterami filmu „Sekretne życie zwierzaków domowych 2”, który już w czerwcu wejdzie na ekrany polskich kin. Można zabrać czworonożnych przyjaciół, gdyż z myślą o pupilach przygotowano spotkania z behawiorystą zwierzęcym, bezpłatne porady lekarza weterynarii i darmowe SPA dla psiaków. Na specjalnym stanowisku będzie można wygrawerować imię ulubieńca na jednym z gadżetów. Atrakcje dla właścicieli czworonogów będą dostępne na terenie zewnętrznym przed galerią.