Dzień Dziecka w Warszawie – bezpłatny matematyczny pokój zagadek dla dzieci

Podczas zagadkowego wydarzenia organizatorzy zapraszają dzieci do tajemniczego gabinetu Profesora Sinusoidosa. Ten sławny, ekscentryczny i postępowy matematyk odkrył sposób na miłą i przyjemną naukę matematyki. Jednak zanim zdążył go ujawnić światu zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach. Zadaniem uczestników jest odnalezienie sekretnego dziennika uczonego, w którym znajdują się jego osobiste notatki. Wskazówki do rozwiązania tajemnicy zostały ukryte i zakodowane w różnych miejscach w jego gabinecie, aby dojść do celu należy obserwować, łączyć fakty, ale przede wszystkim dobrze się bawić.

Zazwyczaj królowa nauk kojarzy się z nudnymi zadaniami i trudnymi obliczeniami. Matematyczny pokój zagadek udowadnia, że nauka matematyki może być fascynującą przygodą i świetną rozrywką. Pokój zagadek jest również doskonałą grą zespołową, w której ważna jest współpraca i wzajemna pomoc. Przy okazji mamy okazję kształtować wśród dzieci takie kompetencje jak logiczne myślenie, spostrzegawczość, analizowanie i wyciąganie wniosków. Ponadto, poprzez tego typu aktywności chcemy pokazać, że wiedza matematyczna jest ważnym elementem rzeczywistości i przydaje się nie tylko podczas szkolnych zajęć – mówi Małgorzata Grymuza, ekspert MathRiders Polska.

Wydarzenie odbędzie się w sobotę w dniu 1 czerwca, w Centrum Nauczania MathRiders Warszawa Wesoła, przy ul. Cieplarnianej 44a/ lok. 1. Ciekawa i niecodzienna forma spędzania wolnego czasu jest dedykowana dla wszystkich dzieci, które lubią przygody. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona, na wydarzenie obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 603 837 171, e-mail: wesola@mathriders.pl.