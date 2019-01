Dzień Jazdy Metrem Bez Spodni 2019. Chętni do udziału w performansie zbiorą się na stacji Wilanowska 13 stycznia

Międzynarodowy Dzień Jazdy Metrem Bez Spodni jest obchodzony co roku w metropoliach na całym świecie. Jego dokładną datę wyznacza w grudniu grupa amerykańskich performerów z Improv Everywhere, która jako pierwsza w 2002 r. zorganizowała taki event w Nowym Jorku. Tym razem „Dniem Bez Spodni” ogłoszono 13 stycznia 2019.

Właśnie owego dnia w pasażu na stacji Wilanowska, o godz. 16, zbiorą się chętni do przejazdu metrem bez dolnych części garderoby.

- Robimy to wszystko także w zgodzie z wszelkimi przepisami i regulaminami, w związku z czym, nie ma potrzeby wdawania się w niepotrzebną polemikę z osobami które mogą nie do końca zrozumieć idee naszego wspólnego wydarzenia – piszą organizatorzy - W związku z tym prosimy was o zachowanie daleko posuniętej cierpliwości, nawet jeśli ktoś wobec was jej zachować nie potrafi.

ZOBACZ ZDJĘCIA. Tak było w poprzednich latach: