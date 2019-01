Dzień Jazdy Metrem Bez Spodni 2019. Warszawiacy wzięli udział w kontrowersyjnej przejażdżce [ZDJĘCIA]

Przejażdżka metrem bez spodni odbyła się w Warszawie - jak zawsze - w drugą niedzielę stycznia. Po raz kolejny pasażerowie biorący udział w tej akcji spotkali się na stacji metra Wilanowska o godzinie 16. Tam spakowali dolne partie garderoby do toreb i ruszyli w podróż.

Im nas więcej, tym lepiej i weselej! I po raz kolejny już przypominamy, robimy to żeby wywołać uśmiech na twarzach ludzi, którzy na co dzień podróżują metrem. Robimy to wszystko także w zgodzie z wszelkimi przepisami i regulaminami, w związku z czym, nie ma potrzeby wdawania się w niepotrzebną polemikę z osobami które mogą nie do końca zrozumieć idee naszego wspólnego wydarzenia - piszą organizatorzy przejażdżki