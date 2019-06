Dzień Kariery Kobiety w Google Campus. Wydarzenie dla kobiet, które są zainteresowane wejściem do branży IT

Dni Kariery Kobiet w IT

8 czerwca 2019 r. odbędą się Dni Kariery Kobiet w IT. O możliwościach pracy w sektorze IT i wymaganych kompetencjach opowiedzą ekspertki z kilkunastu firm które spotkają się z uczestniczkami wydarzenia w Google for Startups Campus w Warszawie. Podczas konferencji będzie także możliwość poznania wielu firm i nawiązania bezpośrednich relacji z pracodawcami.

Cyfrowa transformacja sprawia, że na rynku potrzeba coraz więcej profesjonalistów od informatyki, programowania i nowych technologii. W sześciu europejskich państwach, w tym w Polsce, brakuje łącznie ponad 470 tys. specjalistów o różnym stopniu zaawansowania i różnych umiejętnościach[1]. Lukę tę mogą zapełnić studentki, kobiety, młode matki, którym często jednak brak odwagi do zmiany zawodu. O różnych możliwościach pracy w tym sektorze i wymaganych kompetencjach opowiedzą ekspertki z kilkunastu firm podczas Dnia Kariery Kobiety w IT, który odbędzie się 8 czerwca w Google for Startups Campus w Warszawie.

Z danych firmy badawczej Empirica wynika, że do 2025 roku w sześciu europejskich krajach – Polsce, Niemczech, Francji, Irlandii, Hiszpanii, a także w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii – popyt na specjalistów IT wzrośnie do poziomu ponad 1,67 mln[2]. To blisko dwukrotnie więcej niż dotychczas szacowano.

Dzień Kariery Kobiety w IT, organizowany przez CodersTrust Polska i Fundację Mamo Pracuj, skierowany jest właśnie do osób, które widzą perspektywy i szansę rozwoju w technologiach oraz IT. Jest to bezpłatne wydarzenie dla kobiet świadomych zmieniającego się rynku pracy i zagrożeń związanych z likwidacją zawodów. Uczennice, studentki, młode kobiety, młode mamy, ale także panie z doświadczeniem zawodowym – każda z nich ma prawo rozwijać swoje pasje i realizować się w pracy, o której marzy.