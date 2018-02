Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet władze Pragi-Południe organizują dla mieszkanek dzień na sportowo. Wśród darmowych atrakcji są na przykład: siłownia, ścianka wspinaczkowa, a także pokaz animacji dla dzieci.

Panie będą mogły skorzystać z oferty hali OSIR Praga-Południe. Ćwiczenia, jakie znalazły się w programie to: zumba, siłownia z trenerem, ścianka wspinaczkowa, a także fitness. Dodajmy do tego warsztaty tańca, zajęcia samoobrony z klubem karate czy pokazy gimnastyczek. Nudzić nie będą się także dzieci – najmłodsi obejrzą animacje i zmagania w sumo oraz pomalują twarze. Podczas całego wydarzenia będzie okazja do odwiedzenia kilku stoisk, m.in.: tych z ceramiką i biżuterią, ale również Praskiego Stowarzyszenia Kobiet Po Mastektomii, Mary Kay i Nu Skin. Do zdobycia przygotowano też pulę wejściówek na basen, kręgielnię i siłownię – można je wykorzystać w dowolnym dniu.Wydarzenie będzie miało miejsce 3 marca 2018 r. w hali sportowej OSIR (ul. Siennicka 40). Początek od godziny 11. Wstęp na wydarzenie jest darmowy. Szczegóły wydarzenia