Dzień Kobiet, Warszawa. Specjalne tramwaje ruszyły w miasto. Kobiety dostaną bilety do teatru, kosmetyki i słodycze

Tramwaj na Dzień Kobiet

Dzisiaj, 8 marca po Warszawie kursuje specjalny Tramwaj Promocyjny, w którym na kobiety będzie czeka mnóstwo atrakcji. - Będziemy rozpieszczać Panie zarówno drobnymi upominkami – kwiatami, czekoladkami, książkami, kosmetykami czy filmami na DVD, jak i biletami do Teatru Kamienica oraz kina Helios - informują Tramwaje Warszawskie. Przejazd tramwajem jest bezpłatny.

Na pokładzie gwiazdy i liczne konkursy

Na pokładzie tramwajów można spotkać m.in. Katarzynę Pakosińską, Bartka Jędrzejaka i Mikołaja Roznerskiego. Przewidziano także specjalną audycję na żywo z wnętrza tramwaju, którą poprowadzą prezenterzy Radia Kolor. Wszyscy mieszkańcy Warszawy mogą złożyć na antenie wyjątkowe życzenia swoim ukochanym kobietom! W programie ponadto liczne konkursy z nagrodami - informują organizatorzy.

Start na Rondzie Daszyńskiego

Tramwaj Promocyjny będzie kursować od 8:00 do 18:00 na trasie: RONDO DASZYŃSKIEGO – Towarowa – Pl. Zawiszy – al. Jerozolimskie – most Poniatowskiego – Rondo Waszyngtona – al. Waszyngtona – Grochowska – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI – Kijowska – Targowa – Dw. Wileński – Targowa – Ratuszowa ZOO – Jagiellońska – Rondo Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Rondo Radosława – Okopowa – Towarowa – RONDO DASZYŃSKIEGO.

Tramwaj "K" na Dzień Kobiet

8 marca w miasto wyruszył również dedykowane tramwaje linii K. Akcję organizuje Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej we współpracy z Zarządem Transportu Miejskiego oraz Tramwajami Warszawskimi. Dwa wagony odjeżdżają z Placu Narutowicza co 40 minut. - Nasi konduktorzy przygotowali drobną niespodziankę dla przedstawicielek płci pięknej, które zagoszczą na pokładzie jednego z tramwajów - informuje Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej, który jest jednym z organizatorów akcji.

W tramwajach K obowiązuje standardowa taryfa ZTM. Bilety czasowe i przesiadkowe kasują konduktorzy, bilety okresowe muszą zostać wcześniej aktywowane w innym pojeździe Warszawskiego Transportu Publicznego. Tramwaje kursują na trasie PLAC NARUTOWICZA – Filtrowa – Nowowiejska – Marszałkowska – Trasa W-Z – Most Śląsko-Dąbrowski – Targowa – Al. Zieleniecka – Most Poniatowskiego – Al. Jerozolimskie – Grójecka – PLAC NARUTOWICZA. Ze względu na planowane zgromadzenia publiczne, w godz. 18-19 linia K może zostać skierowana na trasę objazdową. Szczegółowe informacje będą zamieszczane na bieżąco na Facebooku organizatorów.