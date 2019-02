Dzień Matki 2019 - TOP 10 oryginalnych prezentów dla Mam. Co kupić na Dzień Matki?

Dzień Matki 2019 - Kiedy obchodzimy?

Dzień Matki to święto obchodzone w wielu krajach świata. Stanowi wyraz szacunku dla wszystkich Mam. W Polsce obchodzimy je 26 maja. Dlatego trzeba pamiętać o życzeniach. Miłym gestem są też prezenty na Dzień Matki.

Dzień Matki - Skąd pochodzi święto?

Początki święta pamiętają czasy starożytnych Greków, kiedy to matki-boginie były otaczane kultem religijnym. W ich osobach czczono urodzaj i płodność. Po nastaniu chrześcijaństwa zakazano wyznawania innych bogów, zatem i kult matek wygasł. Zwyczaj powrócił dopiero w XVII wieku w Anglii, pod postacią niedziel u matki. Na początku zakładał coroczne odprawianie modłów w czwartą niedzielę postu - był to zarazem dzień wolny od pracy. Składano wtedy mamom podarunki, w tym kwiaty i słodycze - w zamian za błogosławieństwo. Zwyczaj przetrwał aż do początku XIX wieku, by powrócić po II Wojnie Światowej.

Dzień Matki - prezenty. Jaki prezent kupić Mamie?

Dzień Matki zbliża się wielkimi krokami, warto zatem pomyśleć o prezencie. Nie wiecie, co podarować Mamie? Macie dosyć tradycyjnych kwiatów i czekoladek? Przedstawiamy Wam TOP 10 pomysłów na oryginalny prezent na Dzień Matki. Każdy z nich można także wykonać własnoręcznie - sprawdźcie, jak łatwo to zrobić!