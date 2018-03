Kierowców i podróżujących komunikacją miejską w czwartek 1 marca 2018 czekają liczne utrudnienia. Część ulic będzie zamknięta, a autobusy i tramwaje zostaną skierowane na objazdy. Na wybranych ulicach do końca dnia obowiązywać będzie zakaz parkowania. Zobacz co, godzina po godzinie, będzie działo się w Warszawie.

11:00 - 12:00

15.00 – 17.00

16.30 – 18.00

19.00 – 22.00

Zakazy parkowania

W tych godzinach zatrzymany zostanie ruch na trasie: Al. Jerozolimskie (jezdnia prowadząca w kierunku mostu Józefa Poniatowskiego na odcinku ronda gen. Ch. de Gaulle’a do muzeum) – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście – Królewska. Autobusy: 102, 105, 107, 111, 116, 117, 127, 128, 158, 171, 175, 178, 180, 222, 503, 507, 517, 518, 521, E-2 zostaną skierowane na objazdy, czasowo nieprzejezdne będzie rondo r gen. Ch. de Gaulle’a.ul. Rakowiecka na odcinku od al. Niepodległości do Kazimierzowskiej będzie w tych godzinach czasowo wyłączona z ruchu.Trwać będzie przemarsz ulicami: św. Cyryla i Metodego – Jagiellońska – S. Okrzei – J. Sierakowskiego, co powodować będzie utrudnienia w ruchu Przemarsz trasą Rakowiecka – Puławska – pl. Unii Lubelskiej – al. J.Ch. Szucha – Al. Ujazdowskie – pl. Trzech Krzyży spowoduje utrudnia w ruchu. Objazdami pojadą autobusy: 107, 108, 116, 118, 119, 127, 131, 138, 159, 166, 167, 168, 171, 180, 195, 222, 501, 503, 517, 518, 519, 522. W czasie wstrzymania ruchu tramwajów trasy zmienią linie: 4, 10, 14, 18 i 35.Przez cały dzień obowiązywać będzie zakaz parkowania na niektórych z ulic.Kierowcy, którzy zostawią swój pojazd na:• pl. marsz. J. Piłsudskiego (parking przy ul. gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza),• Królewska (wzdłuż Ogrodu Saskiego i posesji Królewska nr 1),• Strzelecka od ul. Środkowej do Konopackiej,• Rakowiecka od ul. Kazimierzowskiej do al. Niepodległości.Mogą zostać odholowani i obciążeni kosztami holowania.