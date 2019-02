Dzień Pizzy 2019. Najlepsze pizzerie w Warszawie. Tu zjecie pyszny włoski placek [PRZEPIS]

Jak zrobić pizzę?

* Krok 1 – wyrób ciasto

Składniki (przepis na ok. 4 porcje): - 0,5 kg mąki pszennej - 15 g drożdży - 1 szklanka letniej wody - 2 łyżki stołowe oliwy z oliwek - szczypta cukru - płaska łyżeczka soli

Mąkę przesiewamy do miski i dodajemy sól. Do wody dodajemy cukier, drożdże, a następnie całość dobrze mieszamy. Wlewamy roztwór do mąki i odstawimy na 10-15 min, żeby drożdże zaczęły pracować. Po tym czasie powoli wlewamy oliwę, zagniatamy ciasto i odstawiamy do wyrośnięcia. Po 10-15 min wyrabiamy ponownie i formujemy kulki. Gdy wyrosną, formujemy placki.

* Krok 2 – przygotuj sos

Składniki: - 1 mała puszka krojonych pomidorów pelati - 2 ząbki czosnku - 1 mała łyżeczka oregano - 1 mała łyżeczka bazylii - sól, cukier, pieprz do smaku

Do pomidorów wciskamy przez praskę czosnek, dodajemy do smaku przyprawy i dokładnie mieszamy. Warto sos przygotować parę godzin wcześniej, żeby zioła uwolniły swój smak.

* Krok 3 – upiecz pizzę

Składniki (na 1 pizzę): - garść startego sera żółtego - 8-10 plasterków szynki parmeńskiej - 10 pomidorków koktajlowych - 1 garść świeżej rukoli - sos czosnkowy

Na cienko wsmarowanej olejem blaszce rozkładamy placek pizzy. Smarujemy go sosem pomidorowym (ok. 2 łyżki stołowe), posypujemy serem żółtym, na ser kładziemy szynkę parmeńską i pomidorki koktajlowe przekrojone na pół. Najlepiej ułożyć je przekrojoną częścią do góry, żeby zawarta w nich wilgoć odparowała, a nie wniknęła w ciasto. Posypujemy po wierzchu odrobiną sera. Tak przygotowaną pizzę pieczemy w piekarniku w 330°C przez 10 min. Jeżeli nasz piekarnik nie osiąga takiej temperatury, wydłużamy czas pieczenia. Na upieczoną pizzę rozkładamy rukolę i polewamy oliwą lub (wersja polska) sosem czosnkowym.

Restauracje z pizzą w Warszawie, które odwiedziliśmy - sprawdź, co w nich jest: