Dzień spódnicy w Warszawie. Tak świętowały gwiazdy - Gwit, Zamachowska i Mrozińska [ZDJĘCIA]

Nieformalne święto, jakim jest "Dzień spódnicy", obchodzone jest na świecie 30 października. Niewielu wie, ale ten rodzaj ubioru pojawił się już na kilka tysięcy lat przed naszą erą. Początkowo w formie słomianych lub osłonek z liści, spódnice nosili także mężczyźni. Z czasem jednak (za wyjątkiem Szkotów) ta część ubrania przypisana została płci pięknej.

Wraz z epokami spódnice zmieniały się. W średniowieczu niektóre okazy potrafiły mieć wiele warstw a ich średnica przekraczała czasem nawet kilka metrów.

Christian Dior – to jemu kobiety zawdzięczają rewolucję w kroju spódnicy. Pod koniec lat 40. zaprezentował światu nową sylwetkę, zwaną New Look: dopasowany żakiet i mocno rozkloszowana spódnica do połowy łydki – niezwykle kobiecy i szalenie modny duet. Był to jeden z dwóch ulubionych fasonów, chętnie noszonych przez symbol seksu, Marylin Monroe. W filmie „Pół żartem, pół serio”, w słynnej scenie na stacji kolejowej, bohaterka przechadza się wolnym krokiem w mocno dopasowanej spódnicy, pięknie eksponującej jej kobiece kształty. Tak na salonach powitano spódnicę ołówkową, która zaliczyła nieco później jeszcze kilka swoich spektakularnych powrotów. Jeden z bardziej spektakularnych nastąpił w tym sezonie. W najnowszej kolekcji jesień-zima firmy Caterina znajdziemy ją w wielu odsłonach. Od klasycznej czarnej, poprzez różnej długości spódnice ołówkowe w modne desenie i kraty" Źródło: lifestyle.newseria.pl