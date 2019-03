Dzień Wagarowicza 2019. Straż miejska poluje na wagarowiczów. "Są tam, gdzie miło, sympatycznie i jest jakaś ławka"

Lasek Lindego, Park Kaskada, tereny w okolicy ulicy Papirusów to jedne z miejsc najczęściej odwiedzanych 21 marca nie tylko przez wagarowiczów, ale także przez straż miejską, która sprawdzała, co w pierwszym dniu wiosny robią poza szkołą Warszawscy uczniowie. Interesowali się oni nie tylko tym, gdzie nastolatkowie spędzają czas, ale także czy dnia wolnego nie umilają sobie niedozwolonymi substancjami.

Dzień Wagarowicza 2019: musi być tanio i na powietrzu

Częstsze kontrole pojawiły się nie tylko w parkach i na skwerach, ale także w okolicach szkół i miejscach, gdzie najchętniej gromadzi się młodzież. Należą do nich, m.in. okolice galerii handlowych, pubów czy nabrzeże Wisły. Wszystko po to, by zapobiec spożywaniu przez młodzież alkoholu i innych substancji. W tym roku straż miejska interweniowała 152 razy.

Jakie miejsca najchętniej wybierają młodzi ludzie?

- Jeżeli jest ładna pogoda, to wybierają świeże powietrze. Tereny Mostu Śląsko-Dąbrowskiego, parki, tereny bulwarów. Tam gdzie jest miło, sympatycznie i jest jakaś ławka. Chodzi o czynnik ekonomiczny. Piwo w restauracji kosztuje dziesięć złotych, kupione w sklepie i pite w plenerze, tylko cztery - mówi inspektor Jerzy Jabraszko z referatu prasowego warszawskiej straży miejskiej.

Dzień Wagarowicza 2019: Picie, palenie, wagarowanie

Czego najczęściej dotyczyły interwencję? Jak przyznaje insp. Jabraszko, straż nie prowadzi statystyk z podziałem na ilość konkretnych wykroczeń, ale w większości spotkania młodzieży ze strażą w parkach i na skwerach spowodowane były piciem alkoholu, paleniem papierosów czy wagarami.

Według Straży Miejskiej liczba niebezpiecznych sytuacji z udziałem młodzieży zmniejsza się z roku na rok. Choć w 2018 roku ilość interwencji funkcjonariuszy była wyraźnie mniejsza, to należy także pamiętać o niesprzyjającej wagarom aurze.- Co prawda, w zeszłym roku takich interwencji było 46, ale w tamtym roku padał śnieg i było bardzo zimno - mówi inspektor Jerzy Jabraszko.