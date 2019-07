Dziewiąte urodziny CH MARYWILSKA 44. IV Festiwal disco polo, konkursy i mega rabaty

9. Urodziny Centrum Handlowego MARYWILSKA 44

W sobotę 15 czerwca 2019 r. Centrum Handlowe MARYWILSKA 44 świętowało swoje 9. urodziny. Z tej okazji przygotowano dla warszawiaków mnóstwo atrakcji. Mieszkańcy mieli okazję wziąć udział w koncercie disco polo i bawić się w towarzystwie największych gwiazd muzyki, takich jak: Piękni i Młodzi, After Party oraz Playboys. Podczas eventu nie zabrakło także występów debiutantów i premier. Imprezę poprowadzili prezenterzy telewizji Polo TV - Edyta Folwarska i Maciej Smoliński. Patronem honorowym został burmistrz dzielnicy Białołęka, Grzegorz Kuca.

Młode talenty disco polo

Na wielkiej scenie, która mieściła się na parkingu Kompleksu Handlowego MARYWILSKA 44 na warszawskiej Białołęce, odbył się finał IV edycji Przeglądu Młodych Talentów. Jest to konkurs skierowany do muzyków poruszających się w nurcie disco polo. Promuje on młodych artystów, którzy jeszcze nie są znani szerszej publiczności. Zespoły i soliści dostali szansę zaprezentowania się podczas urodzinowej imprezy. W Przeglądzie Młodych Talentów wzięły udział zwycięskie zespoły, które wcześniej zdobyły najwięcej głosów w internetowej ankiecie. Decyzją internautów dostali się: Caprii (86 002 głosy), Angie (45 402 głosy) oraz Gwiezdny Chłopak (37 230). Dwóch pozostałych finalistów konkursu wybrała kapituła pod przewodnictwem Małgorzaty Konarskiej, prezes zarządu MARYWILSKA 44 sp. z o.o. i zostały nimi zespoły: The Brothers oraz Vector. Głosowanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem – wzięło w nim udział blisko 200 tys. osób. W ramach podziękowań artyści zapewnili ucztę dla fanów i miłośników muzyki disco polo. Najlepszy okazał się być zespół The Brothers, który zajął pierwsze miejsce i tym samym zdobył nagrodę główną w wysokości 2 tys. złotych.

Rabaty i konkursy dla publiczności

Oprócz występów gwiazd, jubileuszowym koncertom towarzyszyły również promocje i rabaty w sklepach Kompleksu Handlowego MARYWILSKA 44 oraz konkursy z nagrodami dla publiczności. Można było wygrać m.in. darmowe zakupy – vouchery do zrealizowania w wybranych sklepach. Dzień urodzin był także początkiem lata wyjątkowych wyprzedaży w MARYWILSKA 44. Promocje potrwają aż do września. Co ważne, warszawiacy mogą odwiedzać to miejsce każdego dnia, bo Centrum Handlowe jest czynne 7 dni w tygodniu, również w niedziele wolne od handlu.

Strefa zabaw i punkty gastronomiczne

Podczas urodzinowej imprezy najmłodsi mogli skorzystać ze specjalnej strefy zabaw. Były m.in. dmuchane zjeżdżalnie, kule, mechaniczny byk rodeo, malowanie buziek, a także stoiska z watą cukrową, lodami, lemoniadą oraz balonami i zabawkami. Z kolei starsi mieli do dyspozycji atrakcyjną strefę gastronomiczną, w której serwowane były m.in. polskie dania i desery. Osoby chętnie mogły bezpłatnie zarejestrować się w bazie dawców szpiku i komórek macierzystych, bo na miejscu swoje stoisko miałaFundacja DKMS.

5 milionów osób rocznie

Centrum Handlowe MARYWILSKA 44 widnieje na mapie Warszawy od 2010 roku. Odwiedza go miesięcznie średnio ponad 400 tysięcy klientów, a rocznie aż 5 milionów. Znajduje się w nim około 1400 sklepów i punktów usługowych. Razem z nowym obiektem – Parkiem Handlowym MARYWILSKA 44, tworzy największy kompleks handlowy w Warszawie o łącznej powierzchni 80 000 m2. Znajdują się tutaj sklepy odzieżowe, obuwnicze, kosmetyczne i perfumeryjne, dziecięce, biżuteryjne oraz z zakresu wyposażenia wnętrz i ogrodów. Cechą, która wyróżnia to miejsce jest możliwość negocjowania cen produktów ze sprzedawcami. Centrum posiada też rozwiniętą strefę restauracyjną. Można spróbować dań kuchni tureckiej, amerykańskiej, europejskiej i azjatyckiej. Jest tam również Park Trampolin JUMP ARENA, klub Energy Fitness wraz z siłownią cardio i aero, sala zabaw dla dzieci – Figlarium oraz Papugarnia Carmen.