Dziki parking zmienił się w zielony skwer. Mieszkańcy Pragi-Północ zyskali nowe miejsce do odpoczynku [ZDJĘCIA]

Niemal połowę skweru, który powstał między ulicami Letnią i Kamienną, zajmował kiedyś dziki parking. Mieszkańcy wykorzystywali go głównie jako drogę na skróty do pobliskiego sklepu oraz miejsce do wyprowadzania psów. Tymczasem okazało się, że obszar ten ma duży potencjał i warto go przebudować.

Praga w nowej odsłonie

Niegdyś zaniedbane miejsce przeobraziło się w atrakcyjną przestrzeń. Na skwerze powstały: plac zabaw dla dzieci, siłownia plenerowa, alejka parkowa, latarnia parkowa oraz elementy małej architektury (ławki, kosze, psie stacje oraz słup ogłoszeniowy). Ponadto zostały zasadzone nowe drzewa, krzewy oraz byliny ozdobne. Został również założony trawnik. Koszt tych prac wyniósł ponad 700 tysięcy złotych.