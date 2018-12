Dziś wszyscy jesteśmy Andrzejami! MEMY ANDRZEJKOWE

Andrzejki MEMY

Pochodzenie imienia Andrzej

Imię Andrzej pochodzi z języka greckiego od słowa andros (mąż, mężczyzna) lub anderios (męski). Oznacza: mężny, odważny.

Znaczenie imienia Andrzej

Ludzie go drażnią, jeśli nie są tak zorganizowani jak on. To przekorny komediant oraz bardzo towarzyski gawędziarz. Niepowodzenia z reguły ignoruje, nie przyznając się do własnych błędów. Nie przejmuje się opinią większości i nie traci na pewności siebie. Jest człowiekiem poważnym i tajemniczym. Jest surowym, energicznym, i wybuchowym człowiekiem. Często wybucha, gdy ktoś nie stosuje się do jego skomplikowanych i trudnych reguł postępowania. Jest wiernym i odpowiedzialnym mężem oraz ojcem. Bardzo łatwo go urazić, zwłaszcza popędzaniem.Andrzej pomimo wielu praktycznych zalet, nie wspina się po szczeblach sławy czy kariery.

Rodzina i miłość

Andrzej wie jak pokierować życiem swoim i swoich bliskich. Dąży do trwałości związku, ponieważ mocne struktury rodzinne dają mu poczucie bezpieczeństwa.Raczej skłonny do marzenia o miłości, niż do walki o kobietę, którą obdarzy uczuciem. Przede wszystkim bowiem Andrzej jest bardzo praktyczny. W życiu jego bliskich nie braknie spontaniczności, radości oraz szaleństwa, oczywiście z pełnym poczuciem stabilności. Ma bardzo dobrą pamięć uczuciową, dlatego woli poznawać świat empirycznie.Andrzej wbrew pozorom jest bardzo uczuciowy. Oczywiście jeśli trafi na kobietę, która potrafi go przytemperować.Andrzej żyje według surowych zasad i konserwatywnych poglądów – nie uznaje wolnych związków i wolnej miłości.

Życie towarzyskie

Dostrzega wartość ludzi wokół niego i jest wrażliwy na cudzą krzywdę.Jest sprawiedliwy, uczciwy i opanowany. Nie znosi cwaniactwa oraz kombinatorstwa. Ma ugodowy charakter i lubi poukładane życie. Mimo to jest niezastąpiony w roli rozjemcy. Należy się strzec, aby nie popaść u niego w niełaskę, a o to łatwo, ponieważ Andrzej nie lubi gdy mu się ktoś narzuca albo wścibia nos w jego wewnętrzny świat bez zaproszenia. Bywa przy tym ciekawski i niedyskretny.Andrzej jest dość kłopotliwy dla swego otoczenia – nie można odmówić mu walorów towarzyskich, ale bywa zbyt uparty, nad wszystkim chce zapanować i traci kontakt z rzeczywistością, gdy wbije sobie coś do głowy. Wiadomo na pewno, iż nigdy nie zapomina wyrządzonych mu krzywd i nieraz z ukrytą pasją potrafi obserwować rezultaty swojej zemsty.

