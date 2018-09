Dziwne przestępstwo w Warszawie. Kradzione auto porzucił na torowisku. Jechał pod wpływem i bez uprawnień

W miniony weekend bemowscy funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie dotyczące zdarzenia drogowego. "Kierujący dacią stracił panowanie nad pojazdem i wjechał na torowisko, skąd próbował uciec" – usłyszeli przez radio policjanci.

Kiedy dotarli na miejsce, zastali sprawcę zdarzenia, próbującego wyrwać się z rąk świadków, którzy dokonali zatrzymania obywatelskiego. Policjanci natychmiast przejęli mężczyznę w swoje ręce. Po zbadaniu 27-latka alkomatem, na jaw wyszedł fakt, że w jego organizmie znajduje się ponad dwa promile alkoholu.

Sprawa została przekazana w ręce policjantów z dochodzeniówki. Ustalono, że pojazd, który prowadził pijany 27-latek należał do jego pracodawcy. Sprawca zeznał, że zabrał kluczyki do samochodu, bo chciał wrócić do domu. Na jego nieszczęście, prawdopodobnie prędko nie odwiedzi miejsca zamieszkania. Postawiono mu zarzuty kradzieży pojazdu, prowadzenia go w stanie nietrzeźwości oraz bez odpowiednich uprawnień.