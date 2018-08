Dźwięk muzyki, szum rzeki i zapach czekolady.Trzy polskie miasta na wrześniowy weekend

Turyści z całego świata już dawno docenili to, co do zaoferowania mają Kraków, Warszawa, Trójmiasto, Poznań czy Wrocław. W poszukiwaniu idealnej destynacji na wrześniowego city breaka warto wyjść poza schemat i spojrzeć w kierunku mniej popularnych turystycznie polskich miast.

Muzyczna stolica Polski

Jeśli szukacie miasta, w którym muzyka nie przestaje grać nawet na moment, koniecznie wybierzcie się do... Katowic. W stolicy przemysłowego Śląska odbywa się ponad 200 koncertów rocznie i blisko tyle samo warsztatów muzycznych. Katowice mogą poszczycić się mianem Miasta Muzyki UNESCO. Na ten sukces pracują otwarte do zwiedzania i zachęcające do muzycznych podróży Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia czy Muzeum Historii Gitary.

Katowice to również wiele innych atrakcji: Muzeum Śląskie, w którym poczujemy klimat całego regionu czy oddalona o 20 minut jazdy zabytkowa kopalnia GUIDO. Miasto może stanowić również świetną bazę wypadową do parków rozrywki – chorzowskiej Legendii czy Energylandii w Zatorze, do której dotrzemy w mniej niż godzinę.

Brda tętni życiem

Jeśli na Śląsk Wam za daleko, warto pomyśleć o odwiedzeniu Bydgoszczy, która w ostatnich latach rozkwita wokół rzeki. To właśnie nad Brdą narodziło się nowe centrum rozrywki, kultury i kulinariów tego miasta. Podróżując do Bydgoszczy, koniecznie zajrzyjcie na Wyspę Młyńską. Nazywana zieloną enklawą w centrum miasta, skrywa w sercu swojej zabytkowej zabudowy wystawy dotyczące m.in. sztuki nowoczesnej, archeologii, malarstwa czy numizmatyki.

Na uwagę zasługuje też Muzeum Mydła i Historii Brudu, w którym zwiedzający stworzyć mogą własne mydło. To także idealne miejsce by odrzucić przewodnik w kąt i dać się ponieść nogom po uliczkach starówki i Wenecji Bydgoskiej, którym towarzyszą duże trawniki, alejki z ławeczkami i szum płynącej wody.

Zielone miasto pachnące czekoladą

Choć wszystkim zawsze tu daleko, infrastruktura drogowa i transport rozwinęły się w ostatniej dekadzie na tyle, że podróż do Szczecina nie stanowi już wyprawy w nieznane. „Gród Gryfa” to jedno z najbardziej zielonych miast w Polsce, które w dodatku koi obecnością wody.

Znajdziecie tu dziesiątki parków, w tym popularne Jasne Błonia, a do wizyty nad Odrą zachęcą Was historyczne i wciąż tętniące życiem Wały Chrobrego oraz nadodrzańskie bulwary, które po latach modernizacji stały nowym sercem miasta. Dodatkowego smaczku spacerom w tej okolicy dodaje błogi zapach czekolady, dobiegający z pobliskich zakładów przemysłu cukierniczego.

W gorące dni Szczecin kusi miejskimi kąpieliskami (Arkona) i okolicznymi jeziorami (Głębokie, Dąbie). Spragnionych wrażeń na pewno skuszą Podziemne Trasy Szczecina czy najwyższa na świecie wieża do skoków Dream Jump (252 metrów).

Numer jeden w trzech miastach

