Dzwony smoleńskie na Ursynowie. "Wygląda na to, że stoją tam nielegalnie"

Mosiężny dzwon obudowany jest deskami. Całość dopełniają biało-czerwone flagi i taśmy. Do konstrukcji przyczepiona jest także kartka, na której czytamy m.in:

"Dzwon smoleński to votum upamiętniające ofiary tragicznych wydarzeń ze Smoleńska 10.04.2010 r. w 70. rocznicę początku rosyjskiego ludobójstwa dokonanego na polskich oficerach w Katyniu, polska delegacja na obchody tych wydarzeń - z Panami Prezydentami Ryszardem Kaczorowskim oraz Lechem Kaczyńskim oraz Pierwszą Damą Marią Kaczyńską na czele - udali się na terytorium Federacji Rosyjskiej. Członkowie tej delegacji, m.in. wicemarszałkowie Sejmu i Senatu RP, parlamentarzyści, dowódcy sił zbrojnych, szefowie instytucji państwowych, przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i społecznych oraz załoga TU-154M nr 101 oddali życie w służbie Polsce!"

Mieszkańcy zaczęli się zastanawiać, czy dzwony smoleńskie na Ursynowie stoją w ogóle legalnie i zarzekali się, że powiadomią o nich straż miejską. - Takie zgłoszenie faktycznie wpłynęło. Nie dotyczyło ono jednak samych dzwonów, a ulotek, które miały być rozrzucone wokół nich i miały zaśmiecać ulicę. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce niczego takiego nie stwierdzili. Nie doszło do zaśmiecania, ani zakłócania porządku. Ustalono, że dzwony stoją na miejscu należącym do miasta, sprawa została więc przekazana Urzędowi Dzielnicy Ursynów - poinformował nas zespół prasowy warszawskiej straży miejskiej.

- Nikt nie zwracał się w tej sprawie do Urzędu Dzielnicy Ursynów. Wygląda na to, ze obiekt postawiony jest nielegalnie i w świetle prawa budowlanego ma charakter tzw. „samowoli budowlanej”. Urząd dzielnicy Ursynów przekaże sprawę wg właściwości do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego - powiedziała nam Barbara Mąkosa-Stępkowska, Rzecznik Prasowy Urzędu Dzielnicy Ursynów.