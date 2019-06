E-parkowanie. Warszawa jako jedno z pierwszych miast w Europie wprowadzi nowoczesny system

Dzięki dynamicznej informacji parkingowej użytkownicy zaoszczędzą czas i paliwo (według szacunków nawet 1,5 tys. zł rocznie). Spadnie też emisja dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji. E-parkowanie ma również poprawić sytuację komunikacyjną w centrum. Kierowcy, zamiast jeździć wokół budynku tracąc minuty na poszukiwanie miejsca postojowego, mogą skorzystać np. z sąsiedniej ulicy. Pozwoli to na równomierne wykorzystanie miejsc w SPPN i ograniczenie liczby samochodów - wylicza zalety rozwiązania ZDM.

Niewielu z nas zdaje sobie sprawię, że krążące w poszukiwaniu miejsc parkingowych auta stanowią nawet 20-30% ruchu w centrum stolicy. W trudnej sytuacji związanej z korkami i parkowaniem w Warszawie ma pomóc nowoczesny system, dzięki któremu kierowca będzie mógł na żywo sprawdzić sytuację na drogach a także uzyskać informację o wolnych miejscach parkingowych. Po wybraniu dogodnej lokalizacji w specjalnej aplikacji będzie można zarezerwować miejsce, opłacić je i obliczyć czas dojazdu do celu.

Po Warszawie do systemu E-parkowania zostaną też przyłączone:

Jednak żeby to się udało - potrzeba czasu i pieniędzy. Testy czujników w Warszawie wyszły pomyślnie, ale należy podkreślić że takie rozwiązanie jest jednym z pierwszych w Europie. Dlatego stolica otrzyma wsparcie z Unii Europejskiej w ramach Wirtualnego Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Trzeba też zaznaczyć, że aby system prawidłowo funkcjonował konieczne jest zmapowanie wszystkich ulic i wyposażenie ich w monitorujące urządzenia. - Wyzwaniem będzie zapewnienie bieżącej aktualizacji danych przekazywanych mieszkańcom. W ciągu roku w samym centrum organizacja ruchu zmienia się kilkaset razy, czasowo bądź na stałe, dlatego wraz z systemem powstanie cyfrowa baza danych, aktualizowana w czasie rzeczywistym. W aplikacji uwzględnione zostaną remonty i czasowo zamknięte ulice - dodaje ZDM.

Dofinansowanie (17 milionów zł dotacji unijnej) zakłada ok. 10 tys. miejsc w systemie i obsługę systemu w latach 2020-2026, decyzją Rady m.st. Warszawy projekt ma objąć łącznie 30 tys. punktów postojowych (pozostałe środki są uwzględnione w budżecie miasta na kolejne lata).

Kiedy e-parkowanie w Warszawie?

Póki co do ZDM-u zgłosiło się osiem firm, które zapowiadają wykonanie założonego projektu. Do końca 2019 roku urzędnicy chcą wyłonić zwycięzcę. Realizacja projektu, obejmująca zaprojektowanie i przygotowanie aplikacji, bazy danych oraz zakup i montaż sprzętu w całej strefie, może potrwać około 24 miesięcy.

E-kontrole parkingowe

Nowoczesne rozwiązanie, które ma ułatwić parkowanie w stolicy to niejedyna inwestycja miasta w poprawę jakości życia mieszkańców. Trwają również testy firm, które mają być odpowiedzialne za tzw. e-kontrole. - Podstawowym celem e-kontroli jest zwiększenie efektywności działań kontrolnych. Dziś opłaty sprawdza tylko ok. 50 kontrolerów i dlatego wielu kierowców ryzykuje, nie płacąc za parkowanie. Zespół dwóch samochodów wyposażonych w kamery może osiągnąć skuteczność porównywalną z pięcioma patrolami pieszymi. Dzięki temu rozwiązaniu liczba kierowców unikających opłaty i zajmujących miejsca postojowe w centrum powinna znacznie spaść. W ten sposób wzrośnie rotacja miejsc – celem opłaty parkingowej jest bowiem wymuszenie, by postój auta był jak najkrótszy, bo wówczas znacznie łatwiej znaleźć wolne miejsce parkingowe - dodaje ZDM.

Czytaj też: