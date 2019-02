EasyJet z Warszawy. Nowa tania linia na lotnisku Chopina. Polecimy do Berlina, Bazylei, Londynu i Genewy

EasyJet z Warszawy: nowy przewoźnik

W Warszawie, na lotnisku Chopina, pojawił się nowy przewoźnik. Brytyjskie tanie linie lotnicze easyJet wystartowały z Warszawy 28 października. To powrót charakterystycznych biało-pomarańczowych samolotów po prawie dziesięciu latach przerwy (ostatni lot odbył się w 2009 roku). Dlaczego przewoźnik powrócił na lotnisko Chopina? - Warszawa była trzecim pod względem wielkości portem lotniczym w Europie, do którego do tej pory nie lataliśmy. Trzeba było to zmienić - powiedziała Ali Gayward, dyrektor easyJet i dodała, że Warszawa to 158 miasto, które obsługuje przewoźnik.

Ceny połączeń z Warszawy zaczynają się od 81 zł. Firma liczy, że na czterech trasach, które zostały otwarte od ubiegłej niedzieli, w ciągu roku obsłuży ok. 300 tys. pasażerów.

EasyJet z Warszawy: dokąd polecimy?

Brytyjski przewoźnik otwiera cztery trasy z Warszawy. Polecimy do Niemiec, Szwajcarii (dwa miasta) oraz do Wielkiej Brytanii. Dodatkowym bonusem będzie możliwość łączenia połączeń w wielkich portach przesiadkowych. Firma będzie latała z Warszawy samolotami Airbus A320.

Berlin Tegel - codziennie (pon, śr, czw, pt - 7:55; wt - 8:10; sob - 10:15; nie - 19:10)

- codziennie (pon, śr, czw, pt - 7:55; wt - 8:10; sob - 10:15; nie - 19:10) London Gatwik - (poniedziałek, środa, piątek, niedziela)

- (poniedziałek, środa, piątek, niedziela) Bazylea - (wtorek, czwartek, niedziela)

- (wtorek, czwartek, niedziela) Genewa - (poniedziałek, środa, piątek, niedziela)

Firma chce konkurować z innymi tanimi przewoźnikami jakością usług proponowaną także dla budżetowego klienta. Przewoźnik oferuje dwa rodzaje biletów: standard oraz flexi. Za dodatkową opłatą możemy wybrać sobie lepsze miejsce, dodać kilogramy bagażu.

- Pojawienie się nowego przewoźnika - easyJet - poszerza i wzbogaca ofertę podróży lotniczych z lotniska Chopina. Cieszymy się, że nasi pasażerowie mogą już korzystać z poszerzonej siatki połączeń - tłumaczy Piotr Rudzki z biura prasowego Lotniska Chopina.