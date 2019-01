Edyta Górniak nie wystąpi na koncercie Dody? "Kreowanie siebie na bohatera jest na granicy przyzwoitości"

"W odpowiedzi na Wasze zapytania o mój udział w koncercie Doroty - Używanie chwili tak tragicznej dla nagłówków i kreowania siebie na bohatera, zanim jeszcze nawet pochowano Pana Prezydenta Adamowicza, jest wbrew mojej filozofii życiowej i w moim odczuciu na cienkiej granicy przyzwoitości ludzkiej. Teraz wszyscy powinniśmy raczej w zadumie i wewnętrznej ciszy oddać się Modlitwie o siłę i wsparcie dla dwojga osieroconych dzieci i ukochanej żony Świętej Pamięci Pana Prezydenta. Oczywiście każdy z Nas ma prawo przeżywać ten szczególny czas inaczej." - czytamy we wpisie Edyty Górniak, pod zdjęciem z flagą Gdańska.

Tym samym Górniak, podobnie jak Agnieszka Chylińska, zasugerowała, że nie weźmie udziału w koncercie Dody, zainicjowanym w związku z tragicznymi wydarzeniami w Gdańsku - morderstwie prezydenta Pawła Adamowicza.

Chylińska, która wczoraj w mediach społecznościowych apelowała do Jerzego Owsiaka, by ten nie rezygnował z funkcji szefa WOŚP, na swoim Instagramie umieściła wymowny wpis o pomyśle na zorganizowanie koncertu: "Zmienianie świata zaczyna się od siebie. Bez przemocy. Być dobrym i uczciwym dla siebie i dla innych. Każdego dnia". Jednocześnie menadżerka artystki Joanna Ziędalska podkreśliła, że jest to jedyny komentarz Chylińskiej w sprawie koncertu.

Koncert "Artyści przeciw nienawiści" został zainicjowany przez Dorotę Rabczewską-Stępień. "Zróbmy coś od siebie, sami, wyjątkowo. Niech każdy artysta wyjdzie, opowie swoje historie związane właśnie z hejtem, z przemocą w internecie, o tym, jak my to przeżywamy. Bo przecież przeżywamy to codziennie na swojej skórze. Możemy pomóc młodym ludziom, swoim fanom, a przede wszystkim jako artyści zrobić kawał dobrej roboty. W końcu po to jesteśmy" – zachęcała w mediach społecznościowych Doda.

Źródło: Onet