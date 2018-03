W niedzielę 18 marca na antenie MTV wystartuje nowy sezon programu Warsaw Shore - Ekipa z Warszawy. To będzie pierwszy od dłuższego czasu sezon, który faktycznie odbędzie się w stolicy, gdzie przecież wszystko się zaczęło.

Telewizja MTV od początkowych odcinków zadbała o to, żeby kontrowersyjny program był w odpowiedni sposób rozreklamowany. Wielu warszawiaków przeżyło szok, kiedy w samym centrum miasta przed emisją pierwszego sezonu pojawił się ogromny billboard z twarzami uczestników programu.Być może nawet sami producenci, nie spodziewali się, jak dużym sukcesem będzie Warsaw Shore oraz jakie oburzenie wśród mieszkańców stolicy wywoła powieszenie zdjęcia z uczestnikami pierwszej edycji Ekipy z Warszawy w jednym z głównych punktów miasta. Sami ekipowicze też nie mogli uwierzyć, że znaleźli się nagle na ustach całej Polski. W programie odwiedzali ich wtedy celebryci, a jednym z nich by Radosław Majdan. Pamiętacie ten moment?18 marca na antenę MTV wraca Warsaw Shore - Ekipa z Warszawy. Co wydarzy się w pierwszym odcinku oraz całym sezonie? O tym przeczytacie