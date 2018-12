Eko-rewolucja w Warszawie. Domaniewska i Grójecka z drzewami zamiast betonu. Sposób na walkę ze smogiem?

Eko-rewolucja w Warszawie

Justyna Glusman, od niecałego miesiąca sprawuje stanowisko koordynatorki ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni. Dziś widzimy już pierwszy spory projekt działaczki, która do samorządu przyszła z ruchów miejskich. Glusman, razem z prezydentem Trzaskowskim, ogłosiła dalszy ciąg akcji "Zielone ulice". 20 głównych arterii w 11 dzielnicach zostanie przykrytych drzewami, krzewami i łąkami kwietnymi. Obok pojawi się też mała architektura i ścieżki pieszo-rowerowe.

- Roślinność jest niezwykle istotna dla lepszej jakości powietrza. Drzewa produkują tlen, poprawiają retencję wody i zdobią miejską przestrzeń, dlatego będziemy dbać, by Warszawa miała jak najwięcej tego rodzaju projektów – mówi Justyna Glusman. To początek eko-rewolucji, którą zapowiada koordynatorka. Warszawa, która ma potężne problemy z nadmiernym smogiem, szuka nowych rozwiązań. To również z tego powodu Rafał Trzaskowski zaprosił do współpracy Miasto Jest Nasze (z ich list startowała Glusman w wyborach prezydenckich) dotychczas krytykujące Warszawę w walce z zanieczyszczeniem powietrza.

Jakie ulice zazielenią się tym razem?

Białołęka: ul. Płochocińska, ul. Światowida

Bielany: ul. B. Podczaszyńskiego, ul. J. Conrada i Wólczyńska

Bemowo: ul. Powstańców Śląskich

Mokotów: ul. Domaniewska, ul. J. Dąbrowskiego

Ochota: ul. Szczęśliwicka, ul. Grójecka

Praga-Południe: ul. Grenadierów, ul. Grochowska, ul. Szaserów i J. Dwernickiego

Rembertów: ul. Cyrulików

Ursus: ul. Warszawska

Ursynów: ul. rtm. W. Pileckiego, ul. Wąwozowa, ul. J. Rodowicza „Anody” z Rosoła

Włochy: ul. Łopuszańska z ul. F. Hynka

Żoliborz: ul. Potocka, ul. ks. J. Popiełuszki

Prace poprzedzone będą konsultacjami społecznymi, w ramach których mieszkańcy zadecydują jakie rośliny pojawią się przy drogach i jak zmieni się otoczenie ulicy. Tereny przy głównych arteriach - jak podaje ratusz - mają stać się "miejscami spotkań mieszkańców i strefami do wypoczynku".

Zielone ulice w Warszawie

Program Zielone ulice rozpoczął się w 2017 roku. Wtedy wiceprezydent Michał Olszewski, odpowiadający również za drogi ogłosił program zazielenienia kilkunastu głównych arterii. Widać, że ten pomysł będzie kontynuowany. W sumie - jak podaje miasto - drzewa i krzewy mają pojawić się przy 76 głównych ulicach.