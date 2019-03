Ekologiczne marzanny na Ochocie. Trwa konkurs na najpiękniejszą eko kukłę

28 ekologicznych marzann stanęło przed Urzędem Dzielnicy Ochota. Kukły zostały wykonane wyłącznie z materiałów naturalnych, takich jak słoma, drewno czy płótno oraz pochodzących z recyklingu. Zrobiły je dzieci ze szkół oraz placówek kulturalnych dzielnicy. Teraz marzanny czekają na głosy warszawiaków . Pięć zwycięskich prac symboliczne zanurzy się w jeziorku w parku Szczęśliwickim pierwszego dnia wiosny. - Przed urzędem do środy można podziwiać kandydatki o numerach 1-28. Marzanny wykonały dzieci z naszych placówek oświatowych, kulturalnych i społecznych. Wybierzemy w głosowaniu 5 najpiękniejszych marzann , które w pierwszy dzień wiosny wrzucimy do jeziorka Szczęśliwickiego aby tradycji stało się zadość (a potem je wyłowimy, żeby nie śmiecić) - informuje Urząd Dzielnicy Ochota.

Jak zagłosować na eko marzannę?

Każdy warszawiak może oddać trzy głosy w konkursie na eko marzannę. Można to zrobić bezpośrednio w urzędzie dzielnicy lub przez internet. Głosowanie trwa do 20 marca, do godz 10:00.

Wybierz max 3 kandydatki. Wpisz ich numery w komentarzu pod tym postem na Facebooku. Możesz również zagłosować na stronie internetowej - www.urzadochota.waw.pl Zagłosuj wrzucając kartę do głosowania do specjalnej urny w WOM przy Grójeckiej 17a.