Ekologiczne słomki z makaronu. Warszawska restauracja jako pierwsza w stolicy proponuje klientom naturalne rurki do drinków

Ekologiczne słomki to hit ostatnich miesięcy. Po serii publikacji na temat szkodliwości plastiku na faunę i florę oceanów, coraz więcej miejsc, postanawia albo porzucić słomki w ogóle, albo zamienić je na ich przyjazne środowisku odpowiedniki. Nie każdy jednak idzie tak daleko, jak restauracja Si.

Ekologiczne słomki z makaronu

Ekologiczne słomki muszą być wykonane z materiału innego niż plastik i biodegradowalne. Wiele lokali na terenie Warszawy, w myśl filozofii zero odpadków, porzuciła plastikowe słomki. Inni oferują klientom papierowe, bambusowe lub wykonane z ekologicznie przyjaznych materiałów. Restauracja Si idzie o krok dalej. Warszawski lokal proponuje klientom słomki wykonane z… makaronu. To pierwsza tego typu inicjatywa w stolicy. Jak zapewnia lokal, makaron nie traci elastyczności co najmniej przez dwie godziny i doskonale nadaje się do sączenia drinków.

Ekologiczne słomki na ratunek pokowąsom

Problem plastikowych słomek został kilkamiesięcy tematu nagłośniony w mediach za sprawą akcji “Piję bez słomki”, której celem było przekonanie klientów pubów, barów i restauracji do zamawiania drinków bez dodatkowego plastiku. Wiele lokali, min. pod wpływem omawianej akcji zrezygnowało z serwowania słomek do podawanych napojów. Organizatorzy akcji argumentowali, że w ten sposób przyczynimy się do ratowania zwierząt, które nagminnie mylą plastik z pokarmem. Połykając szkodliwe tworzywo duszą się, ranią i umierają w męczarniach.