Ekologiczny dom na warszawskim Bemowie. Na dachu ma ogród, gdzie można hodować warzywa i owoce

Dom, który potrzebuje bardzo mało energii

SkyGardento ekologiczny dom na warszawskim Bemowie, który na dachu ma podniebny ogród-szklarnię. W porównaniu do typowego budynku jednorodzinnego, potrzebuje bardzo mało energii do wentylacji oraz ogrzania pomieszczeń i wody. Wykorzystywana jest do tego energia ze słońca i ziemi. Dom inteligentnie dostosowuje się do klimatu zewnętrznego, wykorzystując naturalną wentylację. SkyGarden to projekt pracowni menthol architects.

Całoroczny ogród-szklarnia na dachu

Na dachu domu znajduje się całoroczny ogród, który w zimie pozyskuje i magazynuje ciepło, a w lecie nie dopuszcza do przegrzania budynku. - Przyjęte rozwiązanie ma na celu zachęcić użytkowników domu do korzystania z ogrodu i jego pielęgnacji. Im więcej pracy mieszkańcy włożą w prawidłowe użytkowanie ogrodu, tym większe będą oszczędności w zużyciu energii na ogrzewanie, a także zyski płynące z wykorzystania produktów całorocznego zielonego ogrodu - mówią nam architekci z pracowni menthol architects.