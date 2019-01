Ekshibicjonista Warszawa. Obnażał się przed nieletnimi, puścili go wolno. Ekshibicjonista ukarany grzywną

Mężczyznę, który wdzięczył się nago przed nieznanymi mu kobietami zatrzymali funkcjonariusze z komisariatu w Tłuszczu. Wcześniej do komisariatu wpływały zgłoszenia dotyczące ujętego 35-latka. Według zeznań pokrzywdzonych, mężczyzna widząc młode kobiety zatrzymywał samochód i wyskakiwał z niego nago. Jego ofiarą padło również dziecko, 14-letnia dziewczynka.

Policjanci ustalili markę i numer rejestracyjny pojazdu, którym poruszał się nagi mężczyzna. Był to osobowy seat, który miał kilku właścicieli i był sprzedawany z ręki do ręki, bez żadnych dokumentów. Sprawcą wydarzeń jest 35-letni Hubert K. Podczas przesłuchania oskarżony przyznał się do winy. Postawiono mu zarzuty dopuszczenia się wybryków nieobyczajnych. Kara, jaką dorosły mężczyzna poniesie za obnażanie się przed dzieckiem to...3 tysiące złotych grzywny.

Do komisariatu w Tłuszczu wpłynęły dokładnie 3 zgłoszenia dotyczące Huberta K. Kara wydaje się więc być jednym tysiącem złotych na jedno doniesienie. Nie jest to najwyższy wymiar kary za tego typu przewinienie. Artykuł 140. kodeksu wykroczeń przewiduje karę grzywny do 1500 złotych – czyli na pierwszy rzut oka widać, że winowajcę potraktowano łagodniej. Co więcej, w kodeksie widnieje również zapis o karze aresztu lub ograniczenia wolności.