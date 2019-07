Eksperci: alergia na mleko krowie często przechodzi w marsz alergiczny, czyli kolejne choroby

Prof. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej podkreślała, że alergia na mleko krowie, czasem postrzegana jako przejściowa dolegliwość to jest tak naprawdę poważna choroba. – Co dziesiąte dziecko ma alergię pokarmową, a jeżeli chodzi o alergię na białko mleko krowiego, to jest ok. 3-4 proc. niemowląt – wskazywała. Jak mówiła, manifestacja tej choroby bardzo się zmieniała na przestrzeni lat. Kiedyś były to ciężkie enteropatie, czyli przewlekłe biegunki, które kończyły się nawet zgonem dzieci. Wtedy jednak rzadziej była rozpoznawana odpowiednio choroba, a na dodatek nie było preparatów mlekozastępczych do leczenia dzieci. Części podawano dożylnie składniki pokarmowe.

- Obecnie możemy skutecznie dzieci leczyć, gdy rozpoznamy problem. Lekiem jest dieta eliminująca białko mleka krowiego. Te dzieci mogą teraz dostawać preparaty mlekozastępcze, które są produktami refundowanymi – wyjaśniła prof. M. Czerwionka-Szaflarska. Są szczegółowo badane pod kątem bezpieczeństwa i skuteczności, powinny być oceniane podobnie jak produkty lecznicze pod kątem efektywności.

Różne postaci choroby

Jak podkreśliła krajowa konsultant, objawy choroby mogą mieć różne nasilenie i formę. - To nie jest tylko wysypka. Obecnie jeżeli chodzi o objawy najczęściej rozpoznawane przez lekarza, przoduje atopowe zapalenie skóry, wyprysk, pokrzywka, ale są też inne objawy ze strony przewodu pokarmowego, układu oddechowego i najgroźniejsze ogólnoustrojowe - czyli realcje anafilaktyczne (wstrząsowe).

- Alergia na białko mleka krowiego to jednostka chorobowa która ma różnoraką manifestację kliniczną. Jedna trzecia atopowego zapalenia skóry jest spowodowana alergią na białko mleka krowiego i w tych przypadkach istotna jest nie tylko pielęgnacja skóry. Odpowiednia dieta jest w stanie pomóc, spowodować szybkie ustąpienie objawów - zwróciła uwagę prof. M. Czerwionka-Szaflarska. Dodała, że także w przypadku objawów mniej jednoznacznych, np. niedożywienia u dzieci, nawet przy braku innych bardziej charakterystycznych objawów, trzeba zastanowić się, czy nie chodzi o alergię pokarmową, która powoduje u części dzieci odmowę jedzenia szkodliwych pokarmów.

Marsz alergiczny czyli kolejne choroby

- Często mamy taką sytuację, że dziecko zaczyna chorować na astmę oskrzelową i nie jest to łączone z tym, że ono w przeszłości miało alergię pokarmową, a to jest marsz alergiczny, czyli przejście choroby w kolejną chorobę. Nawet dobrze leczone dzieci mogą w kolejnych latach rozwinąć astmę oskrzelową – wskazywała prof. M. Czerwionka-Szaflarska.

Dzieci chorują teraz dłużej – dlatego ważne jest, że poza produktami dla niemowląt, są też specjalnie przystosowane dla dzieci po ukończeniu 1. roku życia. I co ważne, są one refundowane w Polsce.

Może je przepisać lekarz pierwszego kontaktu. Nie jest do tego potrzebna wizyta u alergologa, bo w wielu przypadkach diagnozę może postawić pediatra lub lekarz rodzinny i od razu wdrożyć leczenie. Do specjalisty zaś kieruje dziecko, gdy leczenie nie przynosi oczekiwanych efektów i potrzebna jest powtórna ocena przyczyn występowania objawów, diagnostyka różnicowa.

Także prof. Piotr Albrecht, kierownik Kliniki Gastroenterologii i Żywienia Dzieci z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, podkreślał, że teraz na szczęście dzieci diagnozowane są wcześniej. Jednak źle leczona lub nieleczona alergia pokarmowa, zwłaszcza na białko mleka krowiego, w pierwszym, drugim roku życia u części pacjentów rzutuje na szybszy rozwój innych postaci alergii, czyli na tzw. marsz alergiczny. Pojawiają się potem nie tylko objawy skórne, ale także dotyczące dróg oddechowych, nawet jeśli właściwe objawy alergii pokarmowej ustąpiły i dziecko może już tolerować wcześniej alergizujące białko (np mleko krowie). Alergia na białko mleka „znika” około 2-4 roku życia, ale często przekształca się w inne choroby.

Prof. Ryszard Kurzawa, kierownik Kliniki Alergologii i Pneumonologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce Zdrój, zwrócił uwagę na zmieniającą się koncepcję pojęcia marsz - maraton alergiczny. Już ponad 30 lat temu koncepcja nastepowania kolejno różnych postaci choroby atopowej wskazywała na występowanie częściej astmy i alergicznego niezytu nosa u osób, które w wieku niemowlęcym przechodziły alergię na białko mleka krowiego. Teraz wiemy już że maraton alergiczny to nie tylko niemal 3 krotnie większe ryzyko astmy, ale także wiele chorób, problemów objawiających się jako choroby przewodu pokarmowego. Poznajemy kolejno nowe konsekwencje alergii pokarmowej w wieku niemowlęcym. Profesor Ryszard Kurzawa podkreślał, że aby zapobiec marszowi alergicznemu, potrzebna jest szybka interwencja. - W przypadku uczulenia na białko krowie, od 2 do 4 razy wzrasta szansa na zachorowanie na astmę oskrzelową - podkreślał. Jak dodał, inne badania, pokazują, że jeżeli u takich dzieci zastosujemy stosunkowo wcześniej dietę opartą o preparat na bazie hydrolizatu kazeiny o wysokim stopniu hydrolizy z probiotykiem LGG, można zmniejszyć częstość występowania różnych manifestacji chorób alergicznych nawet o 50 procent.

Przedstawione zostały także badania z udziałem rodziców, w tym odpowiedź na pytanie – co w systemie opieki zdrowotnej nad małym alergikiem jest dla Ciebie najważniejsze?

Rodzice wskazywali jako kluczowe:

- leczenie dające długoterminowe korzyści – zapobiegające rozwojowi marszu alergicznego i astmy

- szeroki zakres i szybki dostęp do pełnej diagnostyki

Rodzice wskazują także, że leczą swoje dziecko z alergią na mleko u 3 lekarzy różnych specjalności.