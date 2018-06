Warszawski odcinek drogi ekspresowej S8 to utrapienie dla poruszających się samochodami po stolicy. Częste kolizje i długi korki sprawiają, że przejazd z prawobrzeżnej Warszawy na Bemowo czy Żoliborz to nie lada wyczyn i test na cierpliwość. Czy mamy tu do czynienia nie z ekspresową, ale żółwią trasą? Dalsza część artykułu poniżej.

Droga ekspresowa S8 (przebieg: al. Obrońców Grodna, Trasa AK i Trasa Toruńska) łączy północno-wschodnią część Warszawy z Żoliborzem i Bemowem i codziennie przejeżdżają nią tysiące samochodów. Niestety właściwie codziennie, choćby na wysokości mostu Grota-Roweckiego lub zjazdu na aleję Prymasa Tysiąclecia tworzą się na niej ogromne korki. Często dochodzi też do kolizji czy wypadków. Choć w nazwie arterii występuje przymiotnik „ekspresowa” tak naprawdę jest to dla warszawskich kierowców jedna z uciążliwszych tras.W 2017 roku na warszawskim odcinku S8 doszło do ponad 730 kolizji i wypadków. Nic dziwnego, że na tym odcinku krajowej drogi ekspresowej często tworzą się gigantyczne korki. – Nie tylko poruszam się po tej trasie, ale mieszkam przy niej, na Bemowie. Właściwie codziennie obserwuję, że tworzą się tu drogowe zastoje. Wydaje mi się, że wynika to z faktu, że na warszawskiej S8 mieszają się podróżujący jedynie w obrębie Warszawy oraz kierowcy, którzy jedynie przejeżdżają przez stolicę. Stąd wynikają duże różnice w prędkości oraz niestosowanie się do znaków, które swoją drogą nie zawsze ułatwiają zadanie. Nie wspominając już o ciężarówkach, które licznie poruszają się po tej drodze – powiedział nam jeden z kierowców. W sprawie korków i częstych kolizji na Trasie Toruńskiej zapytaliśmy o komentarz GDDKiA, jednak nie uzyskaliśmy odpowiedzi.Na Facebooku istnieje nawet specjalna grupa, gdzie kierowcy ostrzegają się przed korkami i wypadkami na wszystkich odcinkach warszawskiej obwodnicy. Dużą liczbę wpisów stanowią te dotyczące feralnego odcinka S8. Tylko z ostatnich kilku godzin można przytoczyć informacje o spalonym samochodzie przy zjeździe na Bemowo, zderzenia samochodu dostawczego z osobówką czy kolizji czterech aut z samochodem ciężarowym i zablokowanym zjeździe na aleję Prymasa Tysiąclecia.Co ciekawe, w piątek, 15 czerwca 2018 r., odbył się nietypowy wyścig z Białołęki do centrum stolicy (metro Ratusz Arsenał). Organizatorem był Filip Pelc – radny dzielnicy Białołęka, a uczestnicy ruszyli ze skrzyżowania ulic: Skarbka z Gór i Berensona o godzinie 8, czyli w czasie komunikacyjnego szczytu. Jak się okazało, pierwszy na mecie był rowerzysta (dotarcie do celu zajęło mu 25 minut), drugie miejsce zajął kierujący skuterem (26 min), a dopiero kolejne miejsca zajmowały: samochód (37 min) i autobus komunikacji miejskiej (40 min). Organizacja całego wydarzenie miała zwrócić uwagę na, delikatnie mówiąc, niekomfortową sytuację komunikacyjną na Zielonej Białołęce. Organizatorzy chcieli nagłośnić potrzebę budowy metra, nowych ścieżek rowerowych, a także wyznaczenia buspasa na Trasie Toruńskiej.