EKUZ - darmowa karta, ubezpieczenie w podróży

EKUZ to gwarancja, że za opiekę medyczną w czasie weekendowego wypadu czy dłuższych wakacji w Europie nie zapłacisz dużych pieniędzy. Planujesz majówkę za granicą czy wakacje w europejskim kurorcie? Przed każdym wyjazdem poza granice Polski należy pomyśleć o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). To proste i jasne potwierdzenie prawa do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego w ramach NFZ.