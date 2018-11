Eldo i O.S.T.R. na stulecie odzyskania niepodległości. Festiwal Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu [ZDJĘCIA]

Festiwal Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu

Nie bez powodu dwóch wspomnianych wyżej raperów pojawiło się na "Festiwalu Niepodległa", który odbył się 11 listopada na Krakowskim Przedmieściu. Na Dużym Dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego muzycy zaprezentowali najlepsze utwory z całego dorobku artystycznego. Festiwal rozpoczął się od "Hymnu Polski" w wykonaniu L.U.C. i Rebel Babel Ensemble. Następnie na scenie pojawił się Eldo, który zaczął od piosenki "Jam". Nie zabrakło także starszych numerów jak "Friko" z czasów Grammatika czy "Pożycz mi płuca". Fani niecierpliwie wyczekiwali "Nie pytaj o nią", która idealnie wkomponowała się w obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości. Po raz pierwszy na żywo można było także usłyszeć utwór "Pokolenia" – będący efektem zeszłorocznych warsztatów Druga Strona Ulicy – Sztuka Niepodległa.

Kolejnym wielkim artystą, który zagościł na scenie "Festiwalu Niepodległa" był O.S.T.R., witający fanów słowami - "To jest wspaniałe święto!" Po pierwszym numerze pozwolił sobie na krótką anegdotę - Przed wejściem na scenę od jednej z pań usłyszałem, czy zdaję sobie sprawę z powagi tego wydarzenia? Jak najbardziej zdaję sobie sprawę z powagi. To jest najpiękniejsze święto, bo jesteśmy wolni, a jak człowiek jest wolny to trzeba imprezować - powiedział Adam Ostrowski. Tym samym raper zachęcił wszystkich przybyłych na teren Uniwersytetu Warszawskiego do świetnej zabawy.

Eldo o patriotyzmie

Po koncercie zapytaliśmy Eldo, czyli Leszka Kaźmierczaka czym dla niego jest patriotyzm, o którym tak dużo mówi się przy okazji święta Niepodległości.

- To jest wbrew pozorom bardzo trudne pytanie, bo uważam, ze wszystkie odpowiedzi są zazwyczaj banalne. Wydaje mi się, że w takim najbardziej codziennym znaczeniu jest to po prostu dbanie o to, żeby wspólnota wewnątrz której się żyje, miała się jak najlepiej - wyjaśnił Eldo.

Piosenka Eldo "Nie pytaj o nią" ukazała się w 2008 roku. Od tego czasu w naszym kraju wiele się zmieniło, można powiedzieć, że i na lepsze, i na gorsze. Czy artysta zmieniłby teraz coś w tej piosence? Otóż jeśli chodzi o tekst, to nie. - Mam tak, że piosenki są według mnie zapisem stanu emocjonalnego danej chwili i czasu, w którym się żyje. Należą też do tego momentu, w którym się je pisało - wytłumaczył raper.

Muzyk otwarcie przyznał nam w rozmowie, że nie wstydzi się tego, że jest Polakiem - Wielokrotnie na świecie z różnych ust słyszałem bardzo pozytywne słowa na temat naszego kraju i nigdy nie czułem żadnego wstydu, z tego jaki kraj reprezentuję od urodzenia - opowiada Eldoka - Nie jesteśmy przecież jakimiś potworami.

