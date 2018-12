Elektrownia Powiśle sklepy. Wiemy, jakie marki znajdą się w środku luksusowego miejsca [WIZUALIZACJE]

Elementy Wear, Warsaw Concept Store i Optique Exclusiv - dotąd mało znane warszawiakom marki pojawią się w Elektrowni Powiśle. Pierwsza z nich jest marka odzieżową, która specjalizuje się w produktach typu "basic", a więc wygodnych i nadających się do noszenia w każdej, codziennej stylizacji. Poza tym każe ubranie czy akcesorium Elementy Wear posiada informację nt kosztów jego produkcji, wykorzystanych materiałów czy miejsca wykonania.

Warsaw Concept Store będzie miejscem, w którym znajdą się różne marki modowe. Jak opisują pomysłodawcy, ta przestrzeń ma łączyć funkcje: Fashion, Beauty i Design.

Optique Exclusiv to salon optyczny oferujący okulary, oprawki i akcesoria renomowanych marek.

W ramach procesu komercjalizacji przestrzeni handlowej Elektrowni Powiśle, dbamy o to, by oferta i doświadczenia zakupowe przywodziły na myśl high street w najlepszym wydaniu, a nie klasyczne galerie handlowe. Pragniemy, by było to miejsce aspiracyjne, wychodzące naprzeciw oczekiwaniom miejskiego stylu życia warszawiaków, z doborem marek wnoszących powiew autentyczności oraz świeżości, tak by nasi klienci mieli poczucie wyjątkowości miejsca i jego oferty. Część sklepów będzie oczywiście markami dobrze znanymi konsumentom, jednak przede wszystkim zależy nam, by do Elektrowni Powiśle sprowadzić marki niszowe, nie sieciowe, w niektórych przypadkach – nieobecne jeszcze w Polsce