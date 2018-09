Embraer E190 E2 w Warszawie. Superoszczędny samolot, który - nie bez powodu - przypomina rekina [ZDJĘCIA]

Brazylijski Embraer E190 E2 przyleciał do Warszawy. Na lotnisku Chopina mogliśmy zobaczyć najnowsze "dziecko" firmy z Ameryki Południowej. Stolica została wyróżniona, ponieważ stąd zaczyna się europejskie tournée Embraera. Maszynę oglądali także przedstawiciele LOT-u, którzy zastanawiają się nad nowymi zakupami.

Embraer E190 E2 to samolot wąskokadłubowy. W środku zmieści się 96-114 pasażerów (w zależności od konfiguracji). Siedzimy w rzędach rozdzielonych korytarzem mieszczących po cztery osoby. Zasięg nowego samolotu to 5,2 tys. kilometrów.

Samolot, który przyleciał do Warszawy, przypomina rekina. Specjalne malowanie nawiązuje do osiągów maszyny. Nowy Embraer spala 17,3 proc. paliwa mniej niż poprzednik. Dzięki niższej wadze i użyciu trwalszych elementów jest to najbardziej ekonomiczny samolot świata. Nazywany jest "łowcem zysków". Do tej pory linie lotnicze zamówiły od Brazylijczyków 300 egzemplarzy wartych 15 miliardów dolarów.