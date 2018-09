Emerytury 2019. Jaka waloryzacja w 2019 roku? O ile wzrośnie renta i emerytura? [TABELA, 10 września 2018]

[przycisk_galeria]

Rada Ministrów przyjęła wstępny projekt ustawy budżetowej na rok 2019. Możemy z niego się dowiedzieć, jaki będzie wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w przyszłym roku - i na jego podstawie wyliczyć wzrost świadczeń dla przykładowych kwot.

Waloryzacja emerytur 2019 r. - o ile wzrosną świadczenia?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, KRUS oraz Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA co roku przeprowadzają waloryzację wypłacanych świadczeń.

Jak czytamy w projekcie ustawy budżetowej, rząd uwzględnił wydatki na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2019 r. ze wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,26 proc. To oznacza, że - jeśli taki zapis utrzyma się - twoja emerytura wzrośnie o 3,26 proc.

Na jakiej podstawie Ministerstwo Finansów wylicza wzrost rent i emerytur w danym roku? Przy ustalaniu wskaźnika waloryzacji brane są pod uwagę następujące czynniki:

inflacja w gospodarstwach emeryckich - wzrost cen towarów, które (statystycznie najwięcej) kupują emeryci

realny wzrost płac w roku poprzedzającym waloryzację

Rząd ma w przyszłym roku zaplanowane blisko 7 mld złotych na waloryzację emerytur i rent.

Emerytury 2019 - o ile wzrosną

Skoro znamy już wskaźnik waloryzacji na 2019 rok, to o ile wzrosną emerytury?

Najniższa emerytura (jak również renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna) wzrośnie o około 33 złote [dokładnie mówimy o kwocie 1029,80 zł (brutto), która urośnie do 1063,37 zł - czyli o 33 złote i 57 groszy]. Netto opisywane świadczenia wzrosną więc z 878,12 zł do 904,67 zł (o 26,55 zł).

Waloryzacja rent i emerytur w 2019. Wzrost świadczeń

Dokładne wyliczenia "podwyżek" dla przykładowych rent i emerytur znajdziecie w galerii poniżej ▼

Warto dodać, że to najwyższa waloryzacja rent i emerytur od wielu lat. Jak powiedziała na antenie TVP minister finansów Teresa Czerwińska rząd ma przyszłym w roku zaplanowane blisko 7 mld złotych na waloryzację emerytur i rent.

Dochody budżetu państwa w 2019 roku mają wynieść 386,9 mld zł, a wydatki 415,4 mld zł. Planowany deficyt budżetu państwa to kwota nie większa niż: 28,5 mld zł,. Wśród wydatków uwzględniono, m.in. koszty obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn.

Warto wiedzieć, budżet w 2019 roku:

dochody budżetu środków europejskich: 69,7 mld zł,

wydatki budżetu środków europejskich: 85,3 mld zł,

deficyt budżetu środków europejskich: 15,6 mld zł.

Emerytura dla matek z 4 dzieci

Jest gotowy projekt ustawy o tzw. matczynych emeryturach. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy o emeryturach dla matek, świadczenie ma na celu uhonorowanie i docenienie okresu wychowywania dzieci. Emeryturę mógłby pobierać również ojciec - w przypadku, gdy to na nim spoczywał obowiązek wychowywania dzieci. Świadczenie byłoby równe najniższej emeryturze w Polsce (880 zł netto). Jest plan, by "emerytury dla matek" wprowadzić od 2019 r.

