Emerytury 2019. Więcej pieniędzy dla emerytów i rencistów. Od kiedy?

Waloryzacja emerytur 2019. Znana jest wysokość waloryzacji w 2019 r. Na podstawie wskaźnika waloryzacji możemy obliczyć wysokość emerytur i rent w przyszłym roku. Sprawdź o ile wzrosną świadczenia, które pobierają renciści i emeryci. Rząd PiS zapowiada również zmianę zasad waloryzacji.

Rząd zapowiada zmianę sposobu waloryzacji emerytur i rent. Jednak w marcu przyszłego roku zostaną one zwaloryzowane jeszcze w oparciu o stare zasady. Jak stwierdziła na antenie Telewizji Publicznej Teresa Czerwińska, minister finansów, rząd w 2019 roku ma zaplanowane około 7 mld zł na waloryzację emerytur i rent.

Pod koniec sierpnia we wstępnym projekcie ustawy budżetowej rząd PiS podał wskaźnik waloryzacji rent i emerytur na 2019 r. Dzięki temu możemy obliczyć, na jaką podwyżkę świadczeń mogą liczyć seniorzy i inne osoby pobierające świadczenia. Rząd ustalił wydatki na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2019 r. ze wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,26 proc. To oznacza, że każda emerytura wzrośnie o 3,26 proc.

Waloryzacja emerytur 2019. O ile wzrosną emerytury i renty

Najniższa emerytura wzrośnie o około 33 złote. Dokładnie to kwota 1 029,80 zł (brutto), która wzrośnie do 1 063,37 zł - czyli o 33 złote i 57 groszy. Netto najniższa emerytura wzrośnie więc z 878,12 zł do 904,67 zł (o 26,55 zł).

To samo dotyczy renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej.

Waloryzacja emerytur 2019. Jak ustalany jest wskaźnik waloryzacji

Ministerstwo Finansów wylicza wzrost rent i emerytur w danym roku na podstawie następujących czynników:

•realny wzrost płac w roku poprzedzającym waloryzację

•inflacja w gospodarstwach emeryckich - wzrost cen towarów, które (statystycznie najwięcej) kupują emeryci

Rząd przewiduje w 2019 roku dochody na poziomie 386,9 mld zł, a wydatki 415,4 mld zł. Planowany deficyt budżetu nie ma przekroczyć 28,5 mld zł. Wśród wydatków uwzględniono, m.in. koszty obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. PiS pracuje również nad projektem emerytur dla matek – mają je dostać kobiety, które zajmowały się wychowaniem dzieci przez całe życie.

Waloryzacja emerytur 2019. Ważne dla przechodzących na emeryturę w 2019 roku

W tym roku jest wyjątkowo wysoka waloryzacja roczna waloryzacja składek ZUS. Jest ona najwyższa od dziewięciu lat i wynosi prawie 9 procent!. Takiego oprocentowania nie gwarantuje żaden bank. Kto więc z wnioskiem o emeryturę przysługującą już w pierwszej połowie 2018 r. poczekał do lipca, ten będzie dostawał odpowiednio wyższe świadczenie. Eksperci dodatkowo radzą poczekać jeszcze rok, bo w 2019 roku waloryzacja kapitału powinna być jeszcze wyższa!

Już jest druga połowa roku, można więc składać wnioski o emeryturę i zyskać na zwłoce - ZUS wyliczy odpowiednio wyższe świadczenie niż gdyby wniosek był złożony w pierwszej połowie br. ponieważ nie objęłaby go roczna waloryzacja kapitału, od którego wyliczana jest emerytura. Ale to nie wszystko. Eksperci oceniają, że w 2019 r. waloryzacja środków zgromadzonych w ZUS, od których wylicza się emeryturę będzie jeszcze wyższa. Jeśli więc ktoś nie musi przechodzić na emeryturę już teraz, a może poczekać do lipca 2019 r., to na tej zwłoce zrobi podwójnie korzystny interes!

Odłożenie wniosku o emeryturę do lipca, nawet jeśli prawo do emerytury uzyskało się kilka miesięcy wcześniej, to była bardzo dobra decyzja. 1 lipca składki emerytalne zgromadzone w ZUS zostały zwaloryzowane (podwyższone) o 108,68 proc. A ponieważ na ich podstawie ustalana jest wysokość emerytury, automatycznie przyznane świadczenie będzie o przynajmniej 9 proc. wyższe.

Ale to nie koniec.

Eksperci są zgodni, że waloryzacja składek emerytalnych, która zostanie dokonana za rok, 1 czerwca 2019 roku będzie równie wysoka - dynamicznie bowiem dalej rosną płace a na dodatek wraca wyższa inflacja. To oznacza, że jeśli ktoś ma źródło utrzymania i siły do pracy, powinien poczekać z wnioskiem o emeryturę jeszcze o rok. Wtedy w krótkim czasie jego emerytura zyska niemal 20 proc.

Warto więc poczekać, bo taka okazja może się długo nie powtórzyć!