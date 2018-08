Emerytury 2019. Wiemy o ile wzrosną świadczenia w kolejnym roku

W trakcie posiedzenia rządu premiera Mateusza Morawieckiego udało się przyjąć wstępny projekt budżetu na 2019 rok. Co prawda jego ostateczny kształt zostanie potwierdzony przez Sejm na początku przyszłego roku, ale już teraz wiemy, jakich podwyżek można się spodziewać. W marcu 2019 r. emeryci i renciści dostaną o 33 zł brutto więcej.

Waloryzacja emerytur 2019 – jak się ją oblicza?

O tym, jak wysoka będzie podwyżka emerytur w 2019 r. decydują dwa czynniki:

inflacja w gospodarstwach emeryckich – analizuje się, jak bardzo ceny towarów wzrosły oraz co w głównej mierze kupują emeryci;

realny wzrost płac – konieczne jest obliczenie, o ile wzrosły płace pracowników w 2018 r.

W roku 2019 rząd chce wydać sporo z budżetu na emerytury, podwyżki będą rekordowe. Z drugiej strony pojedyncze osoby nie odczują znacznej poprawy domowych finansów. Tegoroczna waloryzacja – wynosząca 2,98%, zostanie w przyszłym roku pobita. W 2019 r. rząd planuje zwiększyć emerytury i renty 2019 o 3,26%. To dużo, ale ciągle emerytury nie będą miały wysokości tych z Zachodniej Europy.

Teresa Czerwińska, minister finansów, w rozmowie z TVP : W przyszłym roku mamy zaplanowane blisko 7 mld złotych na waloryzację emerytur i rent.

Emerytury i renty 2019 – szczegółowe wyliczenia

Po waloryzacji 2019 najniższa emerytura i renta, najniższa renta rodzinna, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrosną z 1029 zł do 1063 zł. Świadczenia zanotują więc podwyżkę rzędu 33,57 zł. Oczywiście są to kwoty brutto. Stawka netto najniższej emerytury i rent podniesie się z 878,12 zł do 904,67 zł – czyli o 26,55 zł.

Emerytury i renty 2019 – kiedy waloryzacja?

Wszystkie emerytury i renty podlegają corocznej waloryzacji – od 1 marca.

Warto też śledzić doniesienia dotyczące emerytur dla matek. Rząd przygotowuje projekt matczynych emerytur – mają je dostać te kobiety, które zajmowały się wychowaniem dzieci przez całe życie. Wymogiem byłaby liczba urodzonych dzieci. Na pieniądze mogłyby liczyć matki posiadające przynajmniej czwórkę potomków.