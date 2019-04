Endokrynolog Warszawa. Najlepsi specjaliści, kliniki, poradnie, gdzie się leczyć? NFZ, prywatnie

Endokrynologia to ta dziedzina medycyny, która zajmuje się chorobami gruczołów dokrewnych (wydzielających hormony) oraz zaburzeniami hormonalnymi. Z czym więc zgłosimy się do endokrynologa? Na przykład z objawami nadczynności czy niedoczynności tarczycy lub Hashimoto. To ostatnie wyjątkowo trudno rozpoznać, dlatego zdecydowanie bardziej polecamy Wam regularne badanie tarczycy. Wystarczy poprosić o wykonanie badania TSH, FT4 i FT3 (lepiej wykonać kompletne badania, bo samo badania TSH może nie wykazać pełnego obrazu naszego stanu zdrowia).

Samo leczenie też będzie wymagać od nas wielu wyrzeczeń. Przy leczeniu Hashimoto trzeba na przykład zachować odpowiednią dietę. Ta może być koszmarnie ciężka, ale pamiętajcie - wszystko dla polepszenia naszego zdrowia.

Endokrynolog dziecięcy NFZ Warszawa

Poniżej podajemy listę miejsc, w których przyjmuje endokrynolog dziecięcy - to takie miejsca, które mają umowę z Funduszem, zatem możecie leczyć w nich swoje dzieci bezpłatnie. Niestety czas oczekiwania może być długi.

Szpital Dziecięcy Im. Prof. Dr. Med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Niekłańska 4/24 ( endokrynolog dziecięcy Praga Południe )

) Warszawski Szpital Dla Dzieci SP ZOZ, ul. Mikołaja Kopernika 43 ( endokrynolog dziecięcy Warszawa Śródmieście )

) Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego W Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 63a (endokrynolog dziecięcy Warszawa Ochota)

