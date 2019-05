Energia odnawialna i nieodnawialna

OZE, czyli odnawialne źródła energii

Zastanówmy się, jak działa natura. Na pewno przede wszystkim bardzo ergonomicznie. Dąży ona do samouzdrowienia i samooczyszczenia. W naturze raczej nie ma zbędnych ruchów, celowej utraty energii, marnotrawienia żywności i niesprawiedliwych podziałów. Człowiek, który bez wątpienia, w dawnych czasach żył bliżej natury, umiał lepiej ją czytać i lepiej wykorzystywać jej oczywiste procesy. Dlatego pozyskiwanie energii z wiatru, ruchu wody, czy światła słonecznego nie jest wynalazkiem ani XXI ani nawet XX wieku. Więcej na temat OZE przeczytacie tutaj: https://stiloenergy.pl/2019/03/27/odnawialne-zrodla-energii-czyli-jak-pozyskiwac-prad-w-zgodzie-ze-srodowiskiem/.

Dziś jednak możemy śmiało uznać, że takiej wydajności i nowoczesności w kontekście bezinwazyjnego wykorzystywania sił natury, jak dotąd, jeszcze nie było. O ile kiedyś siłę wiatru eksploatowano w lokalnym młynie, o tyle w naszej epoce może być ona przetworzona znacznie bardziej wydajnie, w obrębie ogromnych kompleksów zwanych elektrowniami wiatrowymi.

Odnawialne źródła energii, nazywane czasem skrótowo „OZE” to takie, które nigdy się nie kończą.**Nie tylko wiatr i energia pozyskiwana z ruchu wody, czy źródła geotermalne, ale także wykorzystanie światła i ciepła naszej najbliższej gwiazdy – Słońca, należą do nowoczesnych i ekologicznych metod w przetwarzaniu energii.** Dodatkowym atutem OZE jest znikoma szkodliwość wszelakich skutków ubocznych. Przykładowo panele fotowoltaiczne, które montujemy na naszych dachach, zapewniają nam, przy użyciu specjalnej konstrukcji, prąd w gniazdkach. Taki sam jak ten, do którego się przyzwyczailiśmy. Tyle, że dzieje się to bez żadnego wpływu na naszą planetę. Ale za to korzystanie z zasobów nieodnawialnych działa bardzo niekorzystnie na kondycję ekologiczną Ziemi. Dlatego rozwiązanie to jest coraz bardziej popularne. Warto przyjrzeć się fotowoltaice z bliska i skorzystać z oferty montażu paneli fotowoltaicznych np. od firmy Stilo Energy.