Enigma trafi do Muzeum Historii Polski [ZDJĘCIA] Placówka pozyskała sponsora na zakup legendarnej maszyny szyfrującej

List intencyjny pomiędzy firmą Prescient, sponsorem nabycia eksponatu, a Muzeum Historii Polski został podpisany w Krakowie. W spotkaniu udział wzięli między innymi dyrektor MHP Robert Kostro i prezes amerykańskiej firmy Satyen Patel.

- Złamanie kodu Enigmy przez polskich matematyków jest jednym z kluczowych elementów współczesnej historii Polski i świata. W naszym Muzeum znajdzie się największa w kraju ekspozycja o historii Polski i nie byłaby kompletna bez maszyny Enigma – powiedział Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski.

Kto złamał szyfr Enigmy?

„Enigma" powstała w latach 20. XX w. Była to maszyna szyfrującą depesze. Początkowo uzywano jej komercyjnie na całym świecie. Potem wykorzystywała ją szeroko niemiecka armia i administracja. Pod koniec 1932 roku polski matematyk i pracownik Biura Szyfrów Sztabu Głównego Wojska Polskiego Marian Rejewski złamał szyfr maszyny i jako pierwszy odczytał wiadomości wysłane za jej pomocą. W dalszych latach w pracy kryptologicznej pomagali mu dwaj inni wybitni matematycy, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski. To polscy kryptolodzy dokonali kluczowego przełomu w swej dziedzinie przez zastosowanie do łamania szyfrów metody matematycznej w miejsce wykorzystywanej dotąd metody lingwistycznej – co stało się fundamentem wojennych sukcesów aliantów w zakresie kryptologii. Dzięki temu, że kryptolodzy z brytyjskiego Bletchey Park odczytali dziesiątki tysięcy niemieckich depesz, według szacunków historyków, II wojna światowa trwała której o około 2-4 lata.

Maszyna, która trafi do MHP, wyprodukowana została na początku lat 30. XX w. Jest to jedna z pierwszych maszyn szyfrujących, jakie trafiły na wyposażenie armii niemieckiej. Zabytkowy eksponat posiada niemal kompletne wyposażenie. Jest w doskonałym stanie, a jej zewnętrzny wygląd odpowiada oryginalnej, dobrze zachowanej maszynie Enigma I. Egzemplarz, który trafi do MHP, przechodził przez lata szereg modernizacji i napraw, co wskazuje na intensywne jej wykorzystywanie w latach 30. i podczas II wojny światowej. Co ważne - maszyna jest nadal sprawna.

Kiedy Enigma trafi do Muzeum Historii Polski?

Gmach Muzeum Historii Polski powstaje obecnie na terenie warszawskiej Cytadeli. Otwarcie wystawy stałej placówki planowane jest na 2021 r. Enigma będzie z pewnością jednym z jej najważniejszych eksponatów.

