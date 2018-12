Ennio Morricone, człowiek orkiestra. Czego o nim nie wiecie?

Kompozycja „The Ecstasy Of Gold” z filmu „Dobry, zły i brzydki” od wielu lat otwiera koncerty Metalliki, a temat z „Za garść dolarów” rozpoczyna występy formacji The Mars Volta.

Morricone ma na swoim koncie współpracę z wieloma znakomitymi reżyserami, m.in. ze wspomnianym już Sergio Leone, Franco Zeffirellim, Bernardo Bertoluccim, Quentinem Tarantino i Brianem De Palmą. Szczególnie lubi współpracować z Giuseppe Tornatore (napisał muzykę do takich filmów tego reżysera, jak „Cinema Paradiso”, „1900: Człowiek legenda”, „Malena”, „Baaria” i „Koneser”).

Za muzykę do „Nienawistnej ósemki” w reż. Quentina Tarantino Morricone otrzymał w 2016 roku Oscara. Miał wtedy 87 lat i był najstarszym laureatem tej nagrody w historii. Dwa lata później jego rekord pobił 89-letni scenarzysta James Ivory.

Co ciekawe, Morricone nie zna angielskiego i posługuje się wyłącznie językiem ojczystym, czyli włoskim. - Tak wyszło, nigdy nie uczyłem się innego języka, nie czułem takiej potrzeby – tłumaczy.

Morricone współpracował także z polskimi reżyserami – z Romanem Polańskim przy „Franticu” i z Jerzym Kawalerowiczem przy „Maddalenie”. To właśnie z tego ostatniego filmu pochodzi poruszające smyczkowe „Chi Mai”, wykorzystane później także w „Zawodowcu” i w serialu „The Life and Times of David Lloyd George”.

Kompozytor napisał też muzykę do opowiadających o Janie Pawle II filmów „Karol. Człowiek, który został papieżem” i „Karol. Papież, który pozostał człowiekiem”.

Od 62 lat żoną kompozytora jest Maria Travia. Para poznała się w 1950 roku. Mają czwórkę dzieci - trzech synów i córkę.

90th Celebration Concert, który odbędzie się w krakowskiej TAURON Arenie, będzie dziewiątym występem artysty w Polsce. Wcześniej dyrygował orkiestrami w Warszawie (2000, 2010), w Gdańsku (2009), we Wrocławiu (2016), w Łodzi (2017) i trzykrotnie w Krakowie (2007, 2015, 2017).

Ennio Morricone w TAURON Arena Kraków [patronat NaM]

Podczas koncertu 19 stycznia 2019 w Krakowie kompozytor wystąpi w towarzystwie Czeskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej, chóru i wybitnych solistów. Bilety w cenie od 179 zł są dostępne za pośrednictwem stron www.eventim.pl oraz www.e-bilet.pl.