Epidemia grypy Warszawa. Wirus H3N2 zbierze śmiertelne żniwo?

W najbliższych dniach wirus grypy wywołujący światową epidemię może dotrzeć do Warszawy. Pojedyncze przypadki zachorowań zanotowano za naszą zachodnią granicą. W ciągu najbliższych tygodni wirus może pojawić się w Warszawie. - To pierwszy przypadek, gdy grypa była tak sama aktywna w tym samym okresie czasie na terenie całych kontynentalnych Stanów Zjednoczonych - powiedział Dan Jernigan, dyrektor Wydziału ds. Grypy w amerykańskim Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (CDC).

Wirus H3N2 - czym jest?

H3N2 to dobrze nam znana grypa typu A. Typ ten, jako jedyny posiada wyodrębnione odmiany i to o nich mówimy, gdy mowa o epidemiach, które co jakiś czas nawiedzają nas zimą i jesienią. Ze wspominanym podtypem zetknęliśmy się już kilka razy podczas epidemii grypy w ubiegłych latach, jego wystąpienie notowano także w zeszłym roku. Odmiana wirusa H3N2 szybko mutuje, co sprawia, że jest szczególnie niebezpieczna. W samej tylko Australii zachorowało 170 tysięcy osób, czyli dwukrotnie więcej niż w 2016. Choroba doszła już do Europy, a zachorowania odnotowano m.in. we Francji. To może być najgroźniejsza epidemia grypy od 50 lat - szacują eksperci. - Sytuacja przypomina surfowanie po fali tsunami - powiedział w wywiadzie dla „Los Angeles Times” Brian Johnston lekarz z White Memorial Medical Center we wschodnim Los Angeles. - Może fala już osiągnęła maksymalną wysokość. Miejmy nadzieję.

Według danych sanepidu, w okresie od 1 stycznia do 22 września br. miało miejsce 323 tys. podejrzeń różnych rodzajów grypy, dla porównania w tym samym okresie w 2016 roku, tych przypadków było 95 tys. Pamiętajmy jednak, że najwięcej przypadków zachorowań notuje się w tzw. sezonie grypowym, który trwa od 1 października do 30 kwietnia, przy czym szczyt zachorowań ma miejsce na przełomie lutego i marca.

H3N2 - grypa - objawy

Wirus H3N2 to podtyp wirusa grypy cechujący się zdolnością do szybkiej mutacji. Rozprzestrzenia się bardzo szybko i jest drugim po H1N1 typem wirusa choroby, który zabił najwięcej chorych. Od pierwszego pojawienia się w 1969 roku, wirus zabił ponad milion osób. Zdiagnozowanie choroby nie jest jednak tak oczywiste, bowiem jej objawy nie różnią się od przeciętnej grypy. Chorobie towarzyszą ból gardła, kaszel, ból głowy, gorączka, bóle mięśni, zmęczenie i katar, typowe dla każdego innego rodzaju grupy.

Grypa - szczepionki

Na grypę nie możemy zaszczepić się w ten sam sposób, w jaki szczepimy się na inne zakaźne choroby. Z uwagi na fakt, że wirusy mutują i z sezonu na sezon mogą zyskiwać odporność na szczepionki, nie możemy raz na zawsze uodpornić się na chorobę. Jednak zaszczepienie się przeciw grypie sprawia, że nawet jeśli zachorowanie wystąpi, przejdziemy je znacznie łagodniej niż osoba niezaszczepiona. Szczepienie wykonać możemy w lokalnej przychodni zdrowia.